МИНСК, 26 июл /ПРАЙМ/. Ситуация с ценами на потребительском рынке Белоруссии спокойная, правительство ее контролирует, заявил премьер республики Роман Головченко.

"Ситуация с ценами у нас абсолютно спокойная. То есть мы находимся в прогнозных параметрах, даже идем ниже прогноза. У нас задача, которая была поставлена перед правительством и Национальным банком, — годовой рост потребительских цен не должен превышать 5%. На сегодняшний день мы имеем 103,2% с начала года индекс роста потребительских цен, причем по контролируемым ценам он еще ниже", — сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.

При этом премьер отметил, что из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в определенный период произошел разрыв цепочек поставщиков, и в стране начали возникать "инфляционные навесы", в магазинах поднялись цены на имбирь, лимоны, гречку и другие товары, по ряду товаров наблюдался ажиотажный спрос. По словам Головченко, властям пришлось срочно "гасить эту ситуацию – и регулятивными методами, и экономическими методами".

"Президент еще тогда очень жестко поставил вопрос, что, несмотря на все кризисные явления, порядок на ценовом рынке должен быть обеспечен. И он обеспечен сейчас. Мясная продукция подешевела практически на 10%, молочная продукция, хлебобулочные изделия и так далее. Сейчас небольшой рост по плодоовощной продукции… Это абсолютно сезонное явление, соберем наш урожай, тут же цены эти упадут. Поэтому я с уверенностью говорю, что правительство ситуацию на ценовом рынке контролирует", — сказал глава совмина.

Головченко также обратился к "широким экономическим кругам", которые, по его словам, "очень активно комментируют действия правительства и нагнетают напряженность, что "ай-яй-яй, все плохо, правительство сейчас включит станок печатный, начнет наращивать зарплаты, будет эмиссия, будет опять курс доллара расти".

"Для чего это делается, зачем людям вливается такая информация в голову? На кого работают люди, которые каждый день … нагнетают эту напряженность? У меня лично ответа на этот вопрос однозначного нет. Уважаемые господа, успокойтесь. Никто никакой станок не включает. Все управляемо и контролируемо. Ажиотажа нет, у нас хватает денег в бюджете для того, чтобы выполнять свои социальные обязательства и выполнять программу развития", — добавил он.

По данным официальной статистики, инфляция в Белоруссии за январь-июнь текущего года составила 3,4%. В 2020 году в республике стоит цель по инфляции не выше 5%.