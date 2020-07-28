МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Использование смартфона в течение более двух с половиной часов способно нанести вред человеческому организму, его постоянное использование вызывает мобильную зависимость, а в зоне риска — прежде всего дети, говорится в сообщении Роскачества.

"Среднестатистический потребитель использует смартфон 2,5 часа в сутки. Этого достаточно, чтобы нанести организму вред в виде посаженного зрения, негативных психологических эффектов и нарушения сна. В зоне риска — наши дети: начиная жить с гаджетом с детства, они просто не умеют переключаться на другой режим и отдыхать", — говорится в сообщении Роскачества.

"Если говорить только о зрении, чаще всего у современных детей диагностируют миопию (близорукость), которая развивается из-за длительной нагрузки на глаза с близкого расстояния… сегодня в телефоны “залипают” практически все дети, а значит, все они в зоне риска в равной степени", — указывают эксперты.

"Постоянное использование смартфона, чтобы отдохнуть и расслабиться, листание ленты соцсетей и новостей, тревожное чувство, когда телефона нет под рукой — мобильная зависимость. Рекомендуется периодически устраивать себе хотя бы день отдыха от телефона, чтобы успокоить нервы и дать разрядку организму", — говорится в сообщении.

Роскачество обращает внимание на вред использования смартфона перед сном. "Излучаемый гаджетами синий свет вызывает чувство настороженности и влияет на наши биологические часы. Это наносит ущерб производству мелатонина, “гормона темноты” в организме. Со временем это нарушение может стать опасным и даже вызвать хроническую бессонницу, депрессию, биполярное расстройство и неврозы", — говорится в сообщении.

Поэтому эксперты рекомендуют установить цифровой "комендантский" час перед сном, а еще лучше — отказаться от гаджетов и монитора за два часа до сна. Кроме того, не надо держать смартфон рядом с кроватью, чтобы не было соблазна нарушить это правило.

Среди общих рекомендаций — такие: телефон не надо держать близко к глазам, кроме того, не стоит читать на нем тексты при плохом освещении и неправильном наклоне головы. Во время рабочего дня не следует использовать смартфон во время перерывов: дайте глазам отдохнуть, а вместо просмотра соцсетей или любимого сериала попейте чай с коллегами или погуляйте, рекомендуют эксперты.