МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Сухой хвостик и хруст при сжатии не помогут точно определить, является ли арбуз зрелым и качественным, лучше постучать по нему и оценить светлое земляное пятно, говорится в материалах Роскачества.

"Звук должен быть не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними — гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук — арбуз перезрел, если слишком звонкий — недозрел", — говорится в сообщении. Сам плод внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и матовым блеском корки: если корка "глянцевая", то арбуз недозрел.

Эксперты также предупреждают, что высохший хвостик не является стопроцентным признаком вкуса, говоря лишь о том, что арбуз созрел, и больше не берет влагу из почвы. Между тем, при длительной транспортировке может высохнуть и хвостик недозрелого плода. Арбузы ранних сортов созревают быстрее, но получают меньше солнечного света, поэтому менее сладкие и крупные хранятся от одной до двух недель, поэтому часто их собирают недозревшими, отмечается в сообщении.

О том, что арбуз собран вовремя, говорит земляное пятно — место, на котором арбуз лежал на земле: туда не поступает солнечный свет, а значит, не вырабатывается хлорофилл — пигмент, окрашивающий растения в зеленый цвет. "Пятно должно быть ярко-желтого цвета — чем ярче, тем лучше. Значит, арбуз собран вовремя. Земляное пятно должно быть только одно", — говорится в сообщении.

Спелый плод при сжатии должен издать характерный треск, но такой метод непоказателен: при надавливании арбуз хрустит всего один раз, и, вероятнее всего, это уже произошло при его транспортировке, считают эксперты. Кроме того, чем больше времени требуется на доставку с поля до прилавка, тем больше вероятность, что арбуз сорвали недозрелым. На корке хорошего арбуза не допускается большое количество побитостей, рубцов и трещин.

Роскачество также напоминает, что диетологи не рекомендуют употреблять больше полутора килограммов арбуза в день, иначе мочегонные свойства пойдут во вред: из клеток начнут вымываться полезные вещества.