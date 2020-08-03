МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals в июле выросла на 5% к июню — до 43,91 доллара за баррель, впервые с февраля превысив цену отсечения по российскому бюджетному правилу, следует из данных Минфина РФ.

"Средняя цена на нефть марки Urals в июле 2020 года сложилась в размере 43,91 доллара за баррель, что в 1,4 раза ниже, чем в июле 2019 года (63,34 доллара за баррель)", — говорится на сайте Минфина.

Как сообщало ведомство в прошлом месяце, средняя цена на нефть марки Urals в июне составила 41,93 доллара за баррель. Таким образом, в июле показатель увеличился на 5% в месячном выражении и впервые с февраля превысил цену отсечения по бюджетному правилу, которая на 2020 год составляет 42,4 доллара за баррель.

Отмечается также, что средняя цена на нефть марки Urals в январе-июле 2020 года сложилась в размере 40,34 доллара за баррель, тогда как в январе-июле 2019 года она составила 65,27 доллара за баррель.