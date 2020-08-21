МОСКВА, 21 авг /ПРАЙМ/. Порядка 13,5 миллиарда рублей получил бизнес с помощью гарантийной поддержки Москвы с начала года, более 49 миллиардов рублей займов одобрены в рамках программы льготного кредитования, рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

"С начала года малый и средний бизнес столицы получил 13,5 миллиарда кредитов с помощью гарантийной поддержки города", — сообщил Фурсин.

Руководитель департамента напомнил, что фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ), подведомственный столичному департаменту, предоставляет гарантийную поддержку предпринимателям для получения кредитов. Кроме того, Департаментом реализуется программа субсидирования для предоставления займов компаниям по льготным ставкам. Предприятия могут одновременно воспользоваться двумя видами поддержки.

"Распространенной причиной отказов по заявкам на займы для бизнеса становится отсутствие у компании достаточного обеспечения по кредиту. В этих случаях город готов предоставить гарантийную поддержку через Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Его поручительства покрывают до 70% суммы кредита. Востребованность такой меры поддержки со стороны предприятий постоянно растет", — пояснил Фурсин.

Также он добавил, что на сегодняшний день МСП Москвы получили льготные кредиты по городской программе на сумму более 38 миллиардов рублей.

"Еще более 49 миллиардов рублей займов уже одобрены и поступят компаниям на счета в ближайшее время. Чаще всего участниками программы со стороны бизнеса становятся представители сферы оптовой торговли, строительства, транспорта, аренды", — добавил Фурсин.

Заявку на поручительство предприниматели могут подать в ФСКМБМ, через кредиторов-партнеров фонда, а также в Центрах услуг для бизнеса столицы.