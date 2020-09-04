ВАШИНГТОН, 4 сен /ПРАЙМ/. Пентагон по-прежнему намерен сотрудничать с компанией Microsoft по проекту создания облачной инфраструктуры хранения данных JEDI, несмотря на то, что в феврале компания Amazon через суд добилась блокировки контракта, говорится в сообщении оборонного ведомства.

"Министерство завершило комплексную переоценку предложений по созданию облачной инфраструктуры хранения данных JEDI и определила, что предложение компании Microsoft по-прежнему представляет собой наиболее удачное для правительства", — говорится в заявлении ведомства.

В марте федеральный суд США сообщил, что компания Amazon, вероятно, добьется успеха по существу по ключевым аспектам иска к Пентагону из-за отданного Microsoft многомиллиардного контракта. В ноябре прошлого года Amazon подала иск в федеральный суд США, оспаривающий решение Пентагона заключить контракт с Microsoft на 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных JEDI. В своем иске компания, помимо прочего, обвинила президента США Дональда Трампа в давлении на военное ведомство.

Ранее Amazon добилась через суд блокировки контракта Microsoft и Пентагона по созданию JEDI.

Microsoft получила военный контракт на 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных, сообщал Пентагон. При этом Amazon считался фаворитом в споре за контракт и практически получил его, но министерство обороны в последний момент передумало и решило пересмотреть сделку еще раз. Это произошло на фоне яростной критики со стороны Трампа в адрес Amazon и ее основателя Джеффа Безоса. Президента, в свою очередь, постоянно критикует принадлежащая миллиардеру газета Washington Post.

Помимо Amazon и Microsoft на контракт претендовали IBM и Oracle, но они отсеялись на более ранних этапах. Google при этом вышла из тендера еще в 2018 году на фоне критики собственных сотрудников за работу с Пентагоном.