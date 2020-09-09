МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Примерно 56% автовладельцев в России предпринимают попытки снизить свои траты на бензин, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

При этом 44% водителей заявили, что не экономят на бензине.

Самые популярные способы сократить расход топлива — придерживаться плавного стиля езды, реже пользоваться кондиционером, а также реже ездить.

Чаще экономят топливо владельцы малолитражных машин, а также водители старше 55 лет.

Меньше всего расход бензина заботит владельцев автомобилей с мощными двигателями, а также водителей в возрасте от 18 до 24 лет.