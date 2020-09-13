МОСКВА, 13 сен /ПРАЙМ/. Американские энергетические компании Chevron Corporation и Murphy Oil Corporation эвакуируют рабочих с нефте- и газодобывающих платформ в Мексиканском заливе из-за шторма, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей компаний.

Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) в субботу сообщил, что у берегов американского штата Флорида в Мексиканском заливе сформировался тропический шторм "Салли". Ожидается, что к началу следующей недели "Салли" может усилиться до урагана.

Компания Chevron, как сообщила официальный представитель, начала эвакуацию всех сотрудников с платформ Blind Faith и Petronius и запустили процедуру их временного закрытия.

Murphy Oil эвакуирует неосновной персонал со своих восточных нефтяных объектов и следит за развитием событий для оценки влияния шторма на остальные объекты компании.

Такие компании как Royal Dutch Shell, BHP, BP и Hess Corp. заявили, что пока решили не предпринимать подобных шагов и следят за ситуацией в Мексиканском заливе. Они будут готовы действовать в случае необходимости.