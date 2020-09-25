МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. "Непростой" и продолжительный час пик с пробками до девяти баллов ожидается в Москве в пятницу, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

"Пятничный час пик будет долгим и непростым — на западе Москвы уже начались ограничения из-за предстоящего закрытия метро, и многие сегодня выезжают на дачи. Прогнозируем вечером до 9 баллов, и пробки в центре и на вылетных магистралях в сторону области", — говорится в сообщении.

Водителям советуют выезжать на машине после 20 часов.