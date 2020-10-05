МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Средний размер кредита на покупку автомобиля в августе увеличился почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достиг 852,6 тысячи рублей, приблизившись к рекордному значению конца прошлого года, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"В августе 2020 года средний размер выданных автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом составил 852,6 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 9,9%", — сказано в исследовании.

И это лишь на 1% меньше рекордного значения декабря 2019 года.

В региональном разрезе наибольший средний размер выданных автомобильных кредитов в августе был отмечен в Москве (1,3 миллиона рублей), Московской области (1,05 миллиона), Санкт-Петербурге (1,03 миллиона), Ленинградской области (962,1 тысячи), а также в Краснодарском крае (945,8 тысячи рублей).

При этом больше всего средний кредит вырос в Кемеровской (+46,7%) и Самарской (+15,9%) областях, Москве (+14%), а также Воронежской (+13,7%) и Тверской (+12,5%) областях. Единственным субъектом РФ, в котором средний размер автокредита снизился, оказалась Иркутская область (-1,2%).