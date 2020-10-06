МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в сентябре в России выросли на 3,4% в годовом выражении — до 154,4 тысячи штук, говорится в сообщении комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

При этом за 9 месяцев 2020 года продажи снизились на 13,9% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года и составили 1,095 миллиона автомобилей, следует из данных ассоциации.

Также АЕБ прогнозирует снижение российского рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам 2020 года на 13,5% — до 1,55 миллиона единиц.

Предыдущий прогноз АЕБ предполагал падение продаж автомобилей в РФ на 24% — до 1,34 миллиона.

"Надеясь на относительно стабильную ситуацию в четвертом квартале и отсутствие серьезных ограничений деловой активности, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, новый прогноз комитета автопроизводителей АЕБ более позитивен: 1 552 000 легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает снижение на 13,5% по сравнению с прошлым годом", — приводятся в сообщении слова главы комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля.