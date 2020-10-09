МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) французского автопроизводителя Renault до "BB" с "BB+", прогноз негативный, говорится в сообщении агентства.

"Понижение рейтинга отражает резкое ухудшение ключевых показателей кредитоспособности в 2020 году", — отмечает Fitch.

Одной из причин понижения рейтинга стало снижение прибыльности компании на фоне падения уровня продаж автомобилей в Европе на 20-25%. "Падение выручки сильно повлияет на прибыльность компании в этом году. Мы ожидаем, что операционная маржа Renault будет сильно отрицательной, примерно —3,5% по сравнению с показателями в 2,7% в 2019 года и 4,4% в 2018 году", — сообщает Fitch.

Агентство также отмечает, что негативный прогноз отражает риск длительного ослабления экономической среды и его возможное влияние на продажи новых автомобилей в Европе. Рост продаж, который окажется ниже прогнозов или не будет наблюдаться дольше, чем ожидалось, может привести к еще одному понижению рейтинга Renault.

Renault S. A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций. В альянс Renault-Nissan-Mitsubishi входит российская группа "АвтоВАЗ".