МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Копить деньги может каждый, и откладывать возможно даже с небольшой зарплаты, но главное условие здесь — иметь желание и цель, то есть быть мотивированным. Об этом сообщил сайт News.ru со ссылкой на эксперта Национального центра финансовой грамотности, консультанта-методиста по финансовой грамотности Минфина РФ Анастасию Бондаренко.

По мнению эксперта, сам процесс формирования накоплений очень важен, поскольку он может помочь человеку пережить сложные жизненные периоды, делая его более финансово стабильным и уверенным в завтрашнем дне.

"Если подорожает проезд в транспорте или услуги ЖКХ, вы же найдёте возможность их оплатить, тогда почему нельзя в первую очередь заплатить себе? И это ещё один важный принцип формирования накоплений — сначала заплати себе, отложи часть полученного дохода, к примеру, на депозит", — посоветовала эксперт.

Не менее значимым принципом накоплений Бондаренко назвала регулярность. "Как и в спорте или правильном питании, чтобы достичь успеха, нужно регулярно выполнять упражнения, подбирать продукты для ежедневного рациона, тот же подход должен быть и к сбережению", — объяснила она.

Бондаренко отметила, что для того, чтобы суммы действительно накапливались и было меньше соблазна их потратить, лучше всего убрать деньги из доступного оборота. В качестве инструмента для сбережений можно выбрать депозит в банке, покупку ОФЗ или ПИФов и другие.

Эксперт подчеркнула, что "при формировании подушки безопасности инструмент накоплений должен быть прост и удобен в использовании, чтобы при необходимости сразу снять необходимую сумму". Однако в том случае, если вы планируете накопить на достойную пенсию, и процесс накопления денег будет долгосрочным, можно рассмотреть вариант ИПП (индивидуальный пенсионный план) или банковский депозит, считает Бондаренко.