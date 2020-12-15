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Путин поздравил Байдена с победой на выборах
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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Джо Байдену по случаю победы на выборах президента США, отметив, что сотрудничество на основе взаимного... ПРАЙМ, 15.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Джо Байдену по случаю победы на выборах президента США, отметив, что сотрудничество на основе взаимного уважения отвечало бы интересам народов двух стран и всего мира, сообщает пресс-служба Кремля.
По итогам голосования выборщиков демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.
"Президент Российской Федерации Путин направил поздравительную телеграмму Джозефу Байдену по случаю победы на выборах Президента Соединённых Штатов Америки… Президент России отметил, что с учетом этого российско-американское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества", — говорится в сообщении.