МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Джо Байдену по случаю победы на выборах президента США, отметив, что сотрудничество на основе взаимного уважения отвечало бы интересам народов двух стран и всего мира, сообщает пресс-служба Кремля.

По итогам голосования выборщиков демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Путин потребовал незамедлительно решить вопрос с ценами на продукты

"Президент Российской Федерации Путин направил поздравительную телеграмму Джозефу Байдену по случаю победы на выборах Президента Соединённых Штатов Америки… Президент России отметил, что с учетом этого российско-американское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества", — говорится в сообщении.