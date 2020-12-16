МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. В 2020 году в популярные мессенджеры вернулась некогда востребованная функция сообщений, которые исчезают после просмотра. Они теперь есть по всей инфраструктуре Facebook (в том числе Instagram и WhatsApp), а также в Telegram. Менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал агентству "Прайм", как отправить фото, которые "сгорают" после просмотра. Эксперт рассказал, что могут о вас узнать по невинным фото в соцсетях

"В WhatsApp сейчас при активации функции новые сообщения в чатах будут исчезать через семь дней. В индивидуальных чатах любой участник может включить или отключить функцию, в групповых чатах это может делать только админ", — говорит эксперт.

В Instagram сообщения исчезают, как только отправитель закрывает чат. В Telegram можно настроить секретный чат с конкретным человеком, установив шаг самоудаления сообщения: 30 секунд, 1 минута, 1 час, 1 день и 1 неделя, добавляет он.

Важно помнить, особенно отправляя в такие чаты номера карт, интимные фото или деликатные сведения, что возможность для другого собеседника (и вообще любого обладателя смартфона) мгновенно снимать скриншоты с экрана практически нивелирует секретную функцию таких чатов, предостерегает Бодров. Вас подслушивают: за кем следят по телефону и как это понять

"Практически все такие сервисы утверждают, что в случае, если кто-то из собеседников сделает скриншот, остальные участники чата об этом узнают. Однако в некоторых приложениях эту защиту можно обойти при помощи записи экрана", — отмечает эксперт.

При общении по сети не следует поддаваться ложному чувству безопасности и отсылать сведения и фото, о которых потом можно пожалеть, тем более малознакомым людям, даже с использованием секретных чатов, заключил Бодров.