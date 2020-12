(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

— Промышленные качели делают новый взмах — В ноябре выпуск подрос без качественных причин — В ноябре 2020 года Росстат фиксирует улучшение годовой динамики выпуска в промышленности — он оказался выше октябрьского. Во многом ноябрьский скачок промпроизводства вызван случайными конъюнктурными факторами, подогревшими обработку, а при сохранении инерции за счет пополнения запасов может продолжиться и в декабре. Об улучшении ситуации в секторе это не свидетельствует — в декабре уровень удовлетворенности спросом снова снизился, а планы выпуска на январь 2021 года провалились до минимума с начала 2014 года.

— Вторая волна сдерживает спрос — МЭА и ОПЕК сократили прогноз роста потребления нефти — Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК вновь скорректировали свои прогнозы спроса на нефть. В основном корректировка ожиданий коснулась 2021 года, поскольку стало ясно, что в условиях сохранения ограничений спрос на топливо будет снижаться. Добыча нефти при этом будет расти — по оценке МЭА, в следующем году глобальные поставки увеличатся в среднем на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с). Рост добычи связан как с ее восстановлением в Ливии, так и с частичным смягчением условий соглашения ОПЕК+.

— Науке бизнес не заказчик — Мониторинг исследований — Бюджет остается основным источником финансирования науки в РФ — так, доля расходов государства на исследования и разработки (ИР) в 2019 году в общем объеме внутренних затрат составила 66,3% (752,3 млрд руб.), при этом более половины средств поступает напрямую из федерального бюджета — 602,7 млрд руб. Такие данные приводит Институт статистических исследований и экономики знаний ВШЭ. При этом вклад государства сократился с 2010 года на 4 п. п., а доля бизнеса в финансировании науки за десять лет выросла на 4,7 п. п.

— Минфин предложил ЦБ обменяться тайнами — Налогоплательщики обретают новую степень прозрачности — Минфин подготовил поправки, которые расширяют доступ налоговиков к банковской тайне — они смогут получать данные об операциях по счетам банков и их клиентов не только по запросу, как сейчас, а в рамках регулярного информационного обмена с ЦБ. Банк России, в свою очередь, сможет получать от ФНС сведения, составляющие налоговую тайну. Такой "обмен тайнами" призван облегчить собираемость информации обо всех денежных потоках в стране и де-факто делает возможным контроль расходов и доходов как минимум в отношении компаний. В ФНС подчеркивают, что речь об отмене банковской и налоговой тайны не идет и что к выпискам по операциям по счетам физлиц непосредственного доступа у налоговиков не будет. Изменения укладываются в ранее объявленные планы работы ФНС "с большими данными" и делают отношения государства и налогоплательщика гораздо более прозрачными.

— Силовики получат широкую неизвестность — Госдума приняла законопроект о сокрытии персональных данных правоохранителей — Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, позволяющий скрывать персональные данные, в том числе сведения об имуществе, судей, силовиков, сотрудников контролирующих органов и близких им людей даже при отсутствии угрозы их жизни и здоровью. Единороссы подчеркнули актуальность этой инициативы, а коммунисты выразили опасение, что она "закроет рот" авторам антикоррупционных расследований.

— Ребрендинг губернаторов — Кремль нашел идеальных губернаторов "новой волны" — Близкий к администрации президента Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) придумал новый термин для успешных глав регионов, назначенных на свои должности в последние годы, — "губернаторы новой волны". Напомним, что когда-то эксперты называли новых назначенцев Кремля "молодыми технократами", однако впоследствии Сергей Кириенко призвал отказаться от этого термина. В ЭИСИ утверждают, что главными характеристиками губернаторов новой волны являются "близость к людям, успешность в управлении, способность решать проблемы". Сторонние эксперты считают, что идеальными губернаторами могут быть как региональные тяжеловесы, так и молодые выдвиженцы, а Кремль через внедрение новых терминов пытается продемонстрировать новую кадровую политику.

— Чуть помедленнее, НКОни — Правозащитники просят отложить рассмотрение новых законопроектов об иностранных агентах — Представители Общественной палаты, Совета по правам человека при президенте и некоммерческих организаций (НКО) во вторник выразили обеспокоенность новыми законопроектами об иностранных агентах и скоростью их рассмотрения в Госдуме. Они попросили депутатов притормозить этот процесс и создать рабочую группу по корректировке поправок, чтобы обезопасить социально ориентированные НКО от клейма "иностранный агент". Авторы проектов говорят, что готовы к диалогу, но настаивают, что опасения правозащитников беспочвенны. Эксперт считает, что поправки могут быть изменены точечно, но вряд ли значительно.

— Разведка донесла на восемнадцать лет — Бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" за шпионаж запросили срок с конфискацией — К 18 годам лишения свободы в колонии общего режима и конфискации порядка 600 млн руб. попросило приговорить гособвинение бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карину Цуркан, назвав ее "врагом государства". Как считает Генпрокуратура, ее вина в шпионаже — передаче российских энергосекретов молдавской спецслужбе — полностью доказана. Эту версию подтвердил и засекреченный российский разведчик, давший показания в последний момент. В ответ адвокаты бизнесвумен заявили, что доказательства базируются на голословных утверждениях, источники которых в ходе суда так и остались неизвестными. А одним из основных мотивов преследования госпожи Цуркан ее защита считает конфликт с экс-главой Приднестровья Евгением Шевчуком.

— ОПС обвинили за 8 процентов — Дело о незаконном обналичивании 1,7 млрд рублей дошло до суда — В Ульяновской области завершено длившееся более двух лет расследование деятельности организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконной банковской деятельностью. Перед судом предстанут десять человек. По версии следствия, создав более 30 фиктивных компаний, участники ОПС незаконно обналичивали денежные средства, получая 8% от проходивших через них сумм. По подсчетам правоохранителей, общий объем совершенных теневыми банкирами операций составил 1,7 млрд руб. Защита от комментариев отказывается, лишь один из адвокатов отметил, что его клиента организаторы криминальной схемы ввели в заблуждение.

— Воронежскому судье поставили на ковид — Тяжелобольной бизнесмен не пережил продления ареста — Как стало известно "Ъ", дочь обвиняемого в мошенничестве и скончавшегося недавно от коронавирусной пневмонии бывшего гендиректора ООО "Воронежский завод растительных масел" Альберта Давлетшина направила в областную квалификационную коллегию судей жалобу на судью Марину Галаган, отказавшую ее умирающему отцу в освобождении из-под стражи. В своем обращении Юлия Давлетшина попросила привлечь госпожу Галаган к дисциплинарной ответственности за поступок, умаляющий, по ее мнению, авторитет всей судебной власти, — "пренебрежительное отношение к здоровью и жизни человека".

— Что за свадьба без измены — Супругов обвиняют в работе на иностранные спецслужбы — Как стало известно "Ъ", в Калининграде завершились прения по делу о государственной измене, в которой обвиняются эксперт Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова Антонина Зимина и ее муж Константин Антонец, ранее работавший юристом в региональном министерстве экономики. Материалы дела в отношении супругов являются секретными, по данным "Ъ", речь в них идет о передаче сотрудникам разведки Латвии секретных данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда. Кроме того, подсудимым инкриминируют раскрытие личности оперативника калининградского управления ФСБ Максима Денисенко, который был гостем у них на свадьбе. Гособвинение предложило приговорить Антонину Зимину к 14 годам колонии, ее мужа — к 13 годам. Вины оба не признают.

— "Сумел остаться Валентином Гафтом" — В Москве простились с актером и поэтом — Сотни москвичей, актеры, режиссеры и музыканты проводили в последний путь народного артиста России Валентина Гафта. Коллеги, вспоминая его, заставляли зал смеяться в день похорон. Ведь актер, по словам друзей, и сам был таким: большим, ярким и щедрым на веселье. Люди, добавляли они, которые удостаивались чести быть упомянутыми Гафтом в его эпиграммах, гордились этим. "Спасибо, что не прогибались, что не стали… да никем не стали: ни депутатом, ни политиком, а остались собой — Валентином Гафтом", — благодарили актера на прощание.

— C школьниками приключилась история — Для выпускников предлагают ввести новую обязательную контрольную — Контрольная работа по истории России может стать обязательным условием допуска российских школьников к ОГЭ и ЕГЭ. Минпросвещения утвердило соответствующую концепцию преподавания истории в школах. И хотя в ведомстве и Рособрнадзоре поспешили заверить "Ъ", что изменения не планируется вводить в этом и следующем учебном году, чиновники не отрицают, что обсуждают инициативу с экспертным сообществом.

— Вытрезвители готовят к капитализму — Госдума принимает закон об их возрождении на основе государственно-частного партнерства — Госдума приняла во втором чтении законопроект о воссоздании в стране системы медицинских вытрезвителей. В документе осталась наиболее обсуждаемая норма о возможности открывать вытрезвители на базе государственно-частного партнерства (ГЧП), однако из текста исчезло упоминание, что в новые учреждения можно доставлять лишь граждан, "утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке". В правительстве ранее поддержали проект с условием, что в нем будет уточнены виды оказываемой гражданам помощи в учреждениях, а также их правовой статус, впрочем, эти положения в документе так и не появились.

— Сергея Лаврова приняли близко к сербству — Главу МИД РФ по-разному встречали на Балканах — В ходе балканского турне глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Боснию и Сербию. Москва рассчитывает сохранить влияние в регионе, используя особые отношения с Белградом и входящей в состав Боснии Республикой Сербской. Однако это встречает противодействие и даже демарши со стороны других балканских лидеров — как это произошло во время нынешнего турне российского министра. С подробностями — корреспондент "Ъ" на Балканах Геннадий Сысоев.

— Турцию принуждают к союзничеству — Вашингтон ввел новые санкции против Анкары за приобретение российских систем С-400 — Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые ограничения на военно-техническое сотрудничество с Турцией за приобретение ею российских зенитных ракетных систем С-400, применив в отношении Анкары закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Главной мишенью стало управление оборонной промышленности Турции: помимо персональных санкций против его руководства новые меры предусматривают запрет на выдачу экспортных лицензий США и передачу любых товаров и технологий турецкому ВПК. По мнению опрошенных "Ъ" экспертов, санкции США приведут к активизации оборонного сотрудничества Анкары с Россией, оружие которой теперь получит зеленый свет на турецком рынке.

— Армения и Азербайджан развязали войну трактовок — Одной из причин обострения в районе Гадрута оказалось разное понимание соглашения от 10 ноября — Российские миротворцы урегулировали инцидент в карабахских селах Хцаберд и Хин-Тахер, рассудив его в пользу Баку. На свежей карте эта территория отмечена как азербайджанская, а в Telegram-каналах появилось видео, на котором видно, как армянские солдаты сдают оружие. Как оказалось, стороны конфликта по-разному трактуют основополагающий документ — заявления лидеров РФ, Армении и Азербайджана от 10 ноября. В Баку убеждены, что армянские войска должны покинуть всю территорию Нагорного Карабаха, а в Ереване — что это касается лишь районов вокруг него.

— Линия электронедостачи — Снижение энергоцен за счет всей страны не помогло экономике Дальнего Востока — Субсидирование энергоцен на Дальнем Востоке не привело к росту экономики региона, считают в Российской экономической школе (РЭШ). Оптовый энергорынок уже заплатил за снижение тарифов 129 млрд руб., но, по оценкам института, это не привлекло в регион инвестиции, а производительность даже сократилась. Выводы аналитиков могут изменить механизм субсидирования, надеется регулятор энергорынков. Промышленники настаивают на полной отмене субсидий.

— Промежутко экономное решение — Дочерние банки ВТБ первоначально объединятся на базе БМ-банка — ВТБ радикально меняет концепцию консолидации трех дочерних банков. Раньше планировалось по очереди присоединять их к материнской структуре. Теперь они будут слиты с БМ-банком, где сосредоточены проблемные активы группы. Впоследствии объединенный банк присоединят к ВТБ, причем ранее намеченного 2026 года. Схема будет комфортна для клиентов, которых планируется перевести в ВТБ заранее, а также позволит группе сэкономить на административных расходах более 7 млрд руб.

— Букмекеры поставили на банк — Участники рынка предложили вариант его реформы — Ассоциация букмекерских контор (АБК), объединяющая около половины профильного рынка в России, попросила президента РФ Владимира Путина о пересмотре предлагаемой реформы сегмента. АБК предлагает собирать с контор отчисления на развитие спорта, которые в 2021 году могут достигнуть 6,5 млрд руб., не через единого регулятора, а через системно значимые банки, чтобы ограничить рост тарифов на проведение платежей. Впрочем, единства по вопросу на рынке нет.

— Жилищно-коммунальная платформа — Банкам предложили объединить платежи за услуги ЖКХ — Ассоциация "Финтех" (АФТ) предлагает банкам создать платформу-агрегатор поставщиков услуг ЖКХ. Она призвана обеспечить для всех желающих банков возможность проводить любые платежи для населения, тем самым снизив уровень монополизации на рынке. Однако за присутствие на платформе придется платить поставщикам услуг, причем не в рамках прямых договоренностей с банками, а по правилам и тарифам Системы быстрых платежей (СБП) ЦБ.

— Британцы не идут на "Север-4" — Вместо Raven Russia логопарк может купить РФПИ — Британский инвестфонд Raven Russia, традиционно покупавший в России крупные логистические комплексы, может снизить свою активность, в том числе из-за девальвации рубля. Компания уже отказалась от покупки в Подмосковье площадей, строящихся специально для X5 Retail Group. Теперь на эту недвижимость претендует консорциум РФПИ и арабской Mubadala.

— Хайтек разменивают на биткойны — Вакцина меняет приоритеты инвесторов — Высокая эффективность вакцин против COVID-19 и ожидания массовой вакцинации заметно укрепили инвесторов в оценке восстановления мировой экономики. В таких условиях снижается спрос на акции высокотехнологических компаний и доллары США, но растет интерес к стратегиям, основанным на инвестировании в биткойн. Однако в 2021 году лучшей инвестиционной идеей считаются рынки развивающихся стран, которые привлекают своей недооцененностью в сравнении с рынками развитых стран.

— Нефть потечет через Кипр — QHG Trading вновь поменяла владельца — QHG Trading, получившая в 2017 году в ходе приватизационной сделки пятилетний контракт на поставку нефти "Роснефти", вновь сменила владельца. Вместо "Инвестнефтетрейда" Сергея Невского, который в конце ноября был арестован по подозрению в даче взятки, собственником QHG стала гражданка Кипра Марина Кармышева. Она владеет RLA Group, которая занимается в том числе трейдингом нефти и нефтепродуктов. Также госпоже Кармышевой принадлежала доля в "Элекснете", где акционерами теперь выступают "Роснефть" и МКБ. Но во всех компаниях отрицают связь с госпожой Кармышевой.

— Даешь на стороне угля — Китай заместит австралийский импорт поставками из России — Российские угольщики спешат воспользоваться конфликтом Китая и Австралии, взвинтившем цены в КНР, чтобы увеличить свою долю на крупнейшем в мире угольном рынке. "Эльгауголь", входящая в "А-Проперти" Альберта Авдоляна и разрабатывающая самое крупное в РФ месторождение коксующихся углей, создает СП с китайским судоходным оператором GH-Shipping. Компания планирует увеличить поставки в Китай с 1 млн тонн до 30 млн тонн к 2023 году, а в дальнейшем — до 50 млн тонн. Другие угольщики также планируют увеличить поставки в КНР, хотя, по мнению аналитиков, нынешний всплеск цен не станет долгосрочным.

— "Ростелеком" распечатает "Капсулу" — Оператор готовится закупить большое количество умных колонок — Для умных колонок "Капсула" от Mail.ru Group нашелся потенциальный крупный канал сбыта. "Ростелеком" хочет закупить до 156 тыс. таких устройств по цене в три раза ниже розничной, чтобы продавать в своих отделениях в комплекте с подпиской на видеосервис Wink. Это может стать первой закупкой такого масштаба в сегменте, объем которой, скорее всего, превысит совокупные продажи "Капсулы" за весь год.

— Туристам будет не до экскурсий — Драйвером рынка может стать пляжный отдых — Настроившись на выход на докризисный оборот в 2022 году, большинство участников туррынка признают, что не все сегменты отрасли восстановятся равномерно. Проще всего вернуть спрос будет массовому пляжному туризму, в то время как возобновление интереса к культурно-познавательным путешествиям затянется. Туристы отказываются от экскурсионных программ из экономии, а летний отдых на море для многих — обязательный минимум.

— Здоровый образ вируса — Фитнес-клубы прокачивают реабилитацию после COVID-19 — Национальное фитнес-сообщество обратилось к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой включить программы реабилитации перенесших COVID-19 пациентов в фитнес-центрах в методические рекомендации подведомственных учреждений. Индустрия, столкнувшись с резким падением оборотов из-за кризиса, рассчитывает, что такая поддержка позволит клубам занять нишу реабилитационных центров. Но медики сомневаются в наличии у фитнес-индустрии необходимых компетенций. К тому же позиционирование, связанное с COVID-19, вызовет скорее негативный эффект для бизнеса.

— Доброжелатель Москвы — Приложение для жалоб в мэрию дополнят новым функционалом — Мэрия Москвы заказала за 76,8 млн руб. модернизацию системы "Помощник Москвы", с помощью которой сейчас можно жаловаться на нарушителей правил парковки. Новые функции позволят пользователям сообщать через мобильное приложение и о других нарушениях, включая незаконную торговлю, а также уведомлять власти о скоплениях людей в общественных местах. Самые бдительные получат баллы, которые можно будет обменять на футболки и кепки. Переориентация негативных настроений граждан с правительства на соседей может повысить социальную разобщенность, опасаются эксперты.

— "Мы ничего никому не прощаем" — Глава банка "Траст" Александр Соколов о кино, дефолтах и возвратах — В конце ноября ЦБ объявил о выделении еще почти 80 млрд руб. на выкуп активов у банка "ФК Открытие". Сделки будут проводиться через "Траст", где сконцентрированы проблемные активы ряда крупнейших частных банков. Как шло взыскание долгов в условиях пандемии, с какими сложностями сталкивается банк и будет ли он преобразован в фонд непрофильных активов, рассказал "Ъ" предправления "Траста" Александр Соколов.

— Московские частные клиники будут проводить вакцинацию против COVID-19 — Такую возможность им дает столичный департамент здравоохранения — Заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Андрей Старшинин направил в частные медицинские сети столицы письмо с предложением организовать в клиниках вакцинацию населения против коронавирусной инфекции. "Ведомости" ознакомились с копией письма, его получение подтвердил представитель одной из крупных медицинских сетей, а также представители сетей "Ниармедик" и "Медси". В департаменте на запрос не ответили.

— Минцифры предложило использовать биометрию при приёме экзаменов у студентов — Для проведения дистанционной сессии они будут проходить усложненную идентификацию — Минцифры разработало проект постановления правительства РФ об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) на дистанционной сессии. Перед экзаменом студенты, зарегистрированные в ЕБС, должны будут произнести, глядя в камеру, случайно сгенерированную числовую последовательность. Так система сопоставит их голос и лицо, а также проверит, что перед ней не фотография или deepfake, рассказали "Ведомостям" в Министерстве цифрового развития. Если личность будет подтверждена с вероятностью свыше 99,99%, система допустит студента до сдачи экзамена.

— Прокуратура сможет обращаться с исками о расторжении оборонных контрактов — Контроль за выполнением гособоронзаказа усиливается не первое десятилетие — Прокуратура получит право оспаривать в судах заключенные контракты по исполнению гособоронзаказа между заказчиками и их исполнителями, а также между головными исполнителями и субподрядчиками. Это право она получит и в отношении контрактов по поставкам для государственных и муниципальных нужд вообще. Это станет возможно после одобрения разработанных Министерством юстиции поправок в Арбитражный процессуальный кодекс. О том, что законопроект одобрен на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, "Ведомостям" сказали два собеседника, близких к комиссии. Законопроект согласован с Минобороны и другими ведомствами.

— ОНФ может попасть под обновленный закон об НКО-иноагентах — О такой угрозе заявила глава проекта "Регион заботы" Нюта Федермессер — О том, что движение ОНФ может попасть под действие обновленного законодательства об НКО — иностранных агентах, заявила 15 декабря Нюта Федермессер, которая входит в центральный штаб движения, руководит Центром паллиативной помощи и проектом "Регион заботы".

— Кремлевские эксперты рассказали, какими должны быть новые главы регионов — Из губернаторов-технократов они превратились в "губернаторов новой волны" — Близкий к Кремлю Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил доклад "Губернаторы новой волны: общественное мнение и лучшие практики", в котором описал, как оценивают новых назначенцев жители регионов и какими качествами должны обладать главы регионов.

— Доходы от пенсионных накоплений граждан спасут от посредников — Авторы нового законопроекта уверены, что переход граждан в другой НПФ выгоден только агентам — Сегодня, 16 декабря, Госдума должна утвердить в третьем чтении законопроект о запрете привлекать агентов для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании (ОПС). Во втором чтении документ был принят вчера.

— Почти половина работников в России не соответствует должностным требованиям — В результате страдает экономика: низкая производительность труда снижает темпы роста ВВП — 45% занятых на рынке труда в России попадают в "квалификационную яму", так как не соответствуют требованиям занимаемых ими рабочих мест. Такой вывод содержится в отчете консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) "Как смягчить несоответствие трудовых навыков современным требованиям".

— Как Джефф Кили придумал "Оскара" для компьютерных игр — Премию The Game Awards вручили в этом году в седьмой раз — Лучшей игрой года, получившей 10 декабря премию The Game Awards — 2020, признана The Last of Us Part II, а в целом она победила в семи номинациях из 11 — это рекорд по количеству наград и номинаций за всю историю The Game Awards.

— "Аэрофлот" обвинил учебный тренажер в катастрофе SuperJet в "Шереметьево" — Его настройки отличаются от реальных условий, утверждает компания — Поведение тренажера для пилотов Sukhoi SuperJet 100 в режиме direct mode (ручной режим, т. е. без помощи автоматики) кардинально отличается от пилотирования самолета в реальных условиях. Поэтому для экипажа рейса SU1492 Москва — Мурманск условия аварийной посадки в "Шереметьево" оказались неожиданными. Об этом представитель "Аэрофлота" заявил на совещании в Ространснадзоре, посвященном проблемам эксплуатации SSJ100 (оно прошло в ноябре). Ространснадзор по итогам совещания рекомендовал провести дополнительные демонстрационные полеты на самолете и тренажере "Аэрофлота" совместно с летчиками-испытателями профильного института — ГосНИИ гражданской авиации. Копия протокола совещания есть в распоряжении "Ведомостей", ее подлинность подтвердил один из участников.

— Level Group выходит на рынок элитной недвижимости — Компания построит два жилых комплекса в Хамовниках — Level Group закрыла сделку по приобретению двух площадок под строительство жилья в Хамовниках: речь идет о двух участках на Саввинской набережной, вл. 17 и 27. Об этом "Ведомостям" рассказали два консультанта, работавших с компанией. Представитель девелопера эту информацию подтвердил. По его словам, на первом участке Level Group планирует сделать лофт-комплекс на 2761 кв. м, на втором – построить клубный дом на 15 225 кв. м. Инвестиции в эти проекты составят более 5 млрд руб., говорит собеседник "Ведомостей".

— Технологические компании покидают Кремниевую долину — Oracle вслед за Tesla переезжает в Техас — Руководство американской IT-корпорации Oracle, "тяжеловеса Кремниевой долины", приняло решение о переносе штаб-квартиры из калифорнийского Редвуд-Сити в Остин (штат Техас), сообщила The Wall Street Journal. Компания продолжит содержать бывшую штаб-квартиру, а также другие офисы в Санта-Монике (штат Калифорния), Сиэтле, Денвере (штат Колорадо), Флориде и Массачусетсе.

— Китайцам разрешили купить 40% долю в Амурском ГХК — Инвестиции могут оказаться рискованными из-за слабой рыночной конъюнктуры — Российская правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила создание совместного предприятия (СП) между "Сибуром" и китайской China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), сообщила 15 декабря пресс-служба правительства РФ. СП будет создано на основе Амурского газохимического комплекса (АГХК), в котором китайцы выкупят 40% долю. Проект станет одним из крупнейших как в отечественной, так и мировой нефтегазохимии, отметили в кабинете министров.

— Промышленники спорят с новыми правилами отключения неэффективных электростанций — Они просят Минэнерго изменить требования к генераторам — Сообщество потребителей энергии (СПЭ, лобби энергоемких промышленных потребителей) попросило главу Минэнерго Николая Шульгинова поручить доработать проект постановления правительства РФ, описывающий условия и порядок вывода из эксплуатации неэффективных генерирующих мощностей. "Ведомости" ознакомились с письмом от 7 декабря, отправку подтвердили в СПЭ.

— Reddit купила конкурента TikTok — Создание коротких видео — "одна из самых горячих областей интернета" — Американский социально-новостной портал Reddit объявил 13 декабря о покупке компании Dubsmash, которой принадлежит одноименное приложение для создания и просмотра коротких видео. Финансовые условия сделки не разглашаются, но Dubsmash стала первым крупным приобретением Reddit за его 15-летнюю историю, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). В 2016 г. Dubsmash оценивалась в $47,5 млн, к 2019 г., по информации аналитического агентства Pitchbook, компания привлекла финансирование на сумму около $20 млн. Из официального заявления Reddit известно, что Dubsmash останется отдельным приложением в магазинах App Store и Google Play, но инструменты для создания видео появятся и в приложении Reddit.

— Насколько совершенны процессы управления персоналом в российских компаниях — И какова связь между зрелостью HR-процессов и уровнем их автоматизации — Компании SAP CIS и "Экопси консалтинг" недавно выяснили, насколько автоматизировано управление персоналом на 350 российских предприятиях и насколько степень автоматизации зависит от зрелости процессов управления персоналом. Оказалось, что лучше всего автоматизированы не самые зрелые процессы и наоборот – наиболее зрелые процессы недостаточно автоматизированы.

— Последнее пристанище — Следственный комитет разбирается со страшным пожаром в доме престарелых в Башкирии — В Башкирии сгорел частный дом престарелых. Погибли большинство его постояльцев — пожилых граждан. Следственный комитет возбудил уголовное дело и объявил, что ищет родных погибших.

— Калькулятор против пневмонии — В Москве запущен уникальный сервис для лечения больных COVID-19 — О запуске нового сервиса, так называемого КТ-калькулятора, для более точной диагностики больного коронавирусом и помощи врачу в принятии решения сообщил в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

— Меры тонкого помола — Как правительство будет сдерживать рост цен на хлеб — Председатель правительства Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, которые позволят сдержать рост цен на социально значимые продукты. Об этом сообщила 15 декабря пресс-служба правительства.

— Простите и помилуйте — Правозащитники и адвокаты смогут просить о помиловании осужденных — Глава государства ввел важные новации в процедуру помилования. При решении вопроса, достоин тот или иной человек прощения, будут приниматься во внимание в том числе обращения от общественных организаций, а также адвокатов или родственников осужденного. В целом нововведения, по мнению экспертов, позволят расширить применение помилования.

— Дойти до всех — Владимир Путин дал указания по газификации Тверской области — Владимир Путин призвал тверского губернатора синхронизировать работу по газификации с "Газпромом", чтобы газ дошел до конечного потребителя.

— Небо на русской тяге — МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет — В Иркутске свой первый полет совершил МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14. Экипаж — летчики-испытатели Василий Севастьянов и Андрей Воропаев, инженер-испытатель Александр Соловьев. Самолет находился в небе 1 час 25 минут. Полетное задание предусматривало проверку режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости машины, а также функционирования ее систем.

— Атаки по контуру — Сенаторы поделятся с Беларусью опытом защиты суверенитета — Российские сенаторы готовы поделиться с коллегами из сопредельных стран своим опытом предотвращения вмешательства во внутренние дела, том числе с Беларусью, которая заинтересовалась вопросами регулирования деятельности иностранных агентов. Об этом заявил вчера глава профильной комиссии Совета Федерации Андрей Климов.

— Прививка входит в ритм — Михаил Мишустин: Масштабная вакцинация граждан от COVID началась во всех регионах — Во всех без исключения регионах России началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Вакцину уже получили 28,5 тысячи человек.

— Заплатят за пьянку — Госдума одобрила возрождение вытрезвителей — С 1 января в России возродят систему вытрезвителей, однако она будет работать по новым правилам. Регионы смогут установить плату для "клиентов" таких учреждений. Законопроект об этом Госдума приняла во втором чтении.

— К слову — рубль — Госдума одобрила введение штрафов за хамство чиновников — Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников в отношении граждан. В основном чтении депутаты уточнили, что именно можно считать оскорблением, и расширили круг чиновников, которых касаются поправки.

— Особо опасная служба — Под госзащиту возьмут гражданских служащих и росгвардейцев — Включить в перечень лиц, подлежащих госзащите, новые категории граждан предложили в правительстве России. Во вторник в Госдуму был внесен правительственный законопроект, согласно которому под охрану со стороны государства смогут брать гражданских служащих Вооруженных сил России и органов внешней разведки. В настоящее время госзащита положена только имеющим статус военнослужащих указанных силовых ведомств. В то же время в них трудятся люди гражданских специальностей, которые наряду с военными выезжают в "горячие точки" и участвуют в операциях Службы внешней разведки. Наглядный пример — водители и переводчики, которые бок о бок с военными работают в Сирии фактически на передовой боевых действий.

— Клинок навсегда — Офицерам могут разрешить носить кортики после увольнения в запас — Спор о том, можно ли оставлять морским офицерам и мичманам, уволенным в запас, личное холодное клинковое оружие, похоже, уже разрешен. В пользу моряков.

— Упрощенное назначение пенсии — Во вторник группа сенаторов и депутатов фракции "Единая Россия" в Госдуме внесла в нижнюю палату парламента законопроект, касающийся порядка назначения социальных выплат.

— Губит не только вирус — В Польше из-за перегруженности врачей COVID-19 на 70 процентов выросло число смертей от других причин — В минувшем ноябре по причинам, не связанным напрямую с заболеванием коронавирусом, в Польше умерло на 70 процентов больше людей, чем в ноябре 2019 года. Дело в том, что польская система здравоохранения не выдерживает испытания COVID-19 — на пациентов с другими болезнями не хватает ресурсов.

— Море не закроют — Калининград введет ограничения, но не на въезд — Серьезные ограничения из-за коронавируса на новогодние праздники планируют ввести в Калининградской области. Закроются культурные, развлекательные и спортивные учреждения, сауны и салоны красоты, торговые центры. На отели запрет пока не распространится.

— Опорная точка РФ — Количество доменов на кириллице превысило 750 тысяч — В 2020 году число кириллических доменных имен превысило 750 тысяч. Основной тренд — рост востребованности домена ".РФ". Об этом сообщил директор координационного центра доменов ".Ru" и ".РФ" Андрей Воробьев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной десятилетию домена ".РФ".

— Разговор по делу — Александр Бастрыкин выслушал недовольных граждан — Александр Бастрыкин провел последний в этом году прием граждан, которые сочли необходимым дойти до главного следователя страны. Из-за ситуации с пандемией разговор прошел в режиме видеосвязи.

— Рабочие руки не доходят — Минстрой предложил упростить въезд строителям-мигрантам — Упростить въезд из-за границы строительным рабочим собирается Минстрой. Предложения об этом внесены ведомством в правительство.

— Коды не тянут резину — Шины без маркировки больше нельзя продавать — Вступает в силу очередной этап маркировки изделий, предусмотренный постановлением правительства от 31 декабря 2019 года №1958. Согласно документу, 14 декабря истекает срок, в течение которого участники оборота шин осуществляют маркировку шин, ввезенных в РФ после 1 ноября 2020 года, но приобретенных до 1 ноября 2020 года, и представляют сведения о маркировке в систему "Честный ЗНАК".

— Домашняя работа — Как водопад во дворе, "Школы ухода" и другие проекты не дают людям опускать руки — В Ростове-на-Дону, Городе воинской славы, более сотни улиц и переулков названы в честь Великой Победы ее героев. Каждый день ростовчане ходят по улицам Еременко, Малиновского, Жукова, гуляют в парке имени Вити Черевичкина или сквере Сергея Тюленина… А самые широкие проспекты названы в честь юбилейных дат Победы. Сейчас все эти улицы приобретают красивый и ухоженный вид: отремонтирована проезжая часть, проложены тротуары, на газонах высажены цветы. По таким дорогам удобно ездить и просто гулять.

— Идешь по улице и тебя переполняет радость — Ряд российских регионов подключились к патриотической кампании "Улица Победы". Суть которой в том, чтобы привести в порядок дороги на улицах, названных в честь Дня Победы. Корреспонденты "РГ" проверили, как этот проект реализован в Волгоградской и Ростовской областях.

— Будущее айтишников начинается в "IT-кубах" — В России отметили День информатики, и благодаря национальному проекту "Образование" школьники получили возможность встретить его в открытых по всей стране центрах цифрового образования "IT-Куб". К концу этого года их будет уже 70, а в 2024-м — 340.

— Памятники в свободном доступе — В российских регионах завершилась оцифровка восьми тысяч книжных памятников. Среди них рукописные издания XIII века, старинные книги императорских и частных коллекций, дореволюционные плакаты, военные листовки. Благодаря нацпроекту "Культура" издания оцифровываются, а их электронные копии размещаются в открытом доступе — на платформе Национальной электронной библиотеки.

— Выросли горы — За месяц жители страны выложили в соцсетях с хештегом #героигородов2020 более тысячи историй о земляках, которыми они гордятся. Среди героев представители десятков профессий и просто неравнодушные люди.

— Исправиться всем — У судов появится новое основание для пересмотра принятых решений — Правительство России одобрило законопроект, который позволит судам ссылаться на постановления Конституционного суда. Если какая-то норма будет признана не соответствующей Основному Закону, это станет поводом для массового пересмотра аналогичных дел, в которых суды применили такую норму.

— Откуда стейки растут — Станет ли искусственное мясо популярным в России — Западные производители заменителей мяса уверены, что через 15 лет растительные и иные его аналоги вытеснят натуральное. Россияне последние несколько лет все больше придерживаются здорового образа жизни и следят за питанием. Но отказываться от натурального стейка в пользу котлеты из гороха не готовы.

— Умер Евгений Тяжельников — Его имя навсегда связано с комсомолом, вожаком которого (первым секретарем ЦК ВЛКСМ) он был в 1968-1977 годах. А до того он, уроженец уральской глубинки, с отличием окончил Челябинский пединститут, преподавал в нем и в 33 года стал ректором родного вуза.

— Все о Дале — В России появится выставочный центр "Десять веков российской словесности" — 100-летие основания Государственного музея истории российской литературы имени Даля — хороший повод для популяризации музейного наследия русской литературы, а также для того, чтобы "начать серьезный разговор о словесности как об элементе образа России в мире", считает глава Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, возглавляющий юбилейный оргкомитет.

— Анн, ты не права — Парижскую мэрию оштрафовали за дискриминацию мужчин — Такого глава парижского муниципалитета Анн Идальго не ожидала: столичной мэрии выставили штраф на 90 тысяч евро за дискриминацию мужчин при назначении на руководящие посты.

— Санта не заразен — Санта-Клаус, который готовится облететь Землю на своих сказочных санях, имеет стойкий иммунитет к коронавирусу. Это судьбоносное предновогоднее известие сообщила Всемирная организация здравоохранения.

— Домой — в Баку и Ереван — Миротворцы РФ в Карабахе обеспечили обмен пленными — Минобороны России сообщило важную новость из Нагорного Карабаха. При участии российских миротворцев Баку и Ереван провели обмен военнопленными. Речь не о передаче с каждой стороны двух-трех человек, а об обмене значительным количеством людей. Такое событие произошло после окончания войны в Карабахе впервые. И оно бы вряд ли случилось без активных усилий наших "голубых касок".

— Трагедия в списке ЮНЕСКО — Станет ли Чернобыль "всемирным наследием" — Вслед за борщом, номинированным недавно Украиной в список мирового нематериального наследия, местные власти решили закрепить за собой и зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. О таких планах сообщил министр культуры Александр Ткаченко. "Мы с министерством планируем подать до 31 марта предварительный список в ЮНЕСКО. Чернобыльский комплекс — многие из этих памятников можно будет законсервировать, чтобы иметь возможность консервации и реставрации отдельных объектов места памяти", — озвучил свои планы министр.

— Нескорая победа — Джозеф Байден станет следующим президентом США — В спокойной обстановке, без бьющих через край эмоций и ставших рутинными в последнее время жестких столкновений на улицах американских городов коллегия выборщиков США приняла ключевое решение. Согласно ему через месяц с небольшим 46-м по счету президентом Америки станет Джозеф Байден, а вице-президентом — Камала Харрис.

— Назад хода нет — Летняя Олимпиада в Токио состоится при любых обстоятельствах. С таким заявлением выступила губернатор мегаполиса Юрико Коикэ. — Столичный градоначальник не видит обстоятельств, которые могут привести к отмене состязаний, передает агентство AFP. Коикэ-сан отметила, что турнир в Токио скажется на проведении зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году и летних Играх в Париже в 2024 году.

— Часы пошли — Продажи носимой электроники в 2020 году активно растут — Российский рынок носимых устройств ("умные" часы, фитнес-трекеры, локаторы и детские часы) за девять месяцев 2020 года вырос на 17% в штуках и на 27% в деньгах по сравнению с прошлым годом. Всего россияне потратили на эти устройства 24 млрд рублей, сообщает группа "М.Видео-Эльдорадо".

— Следите за результатами — Пользователям популярных браузеров угрожает новый вирус — Пользователям популярных браузеров — Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox и Яндекс.Браузера угрожает новое вредоносное программное обеспечение. Вирус добавляет в результаты поисковой выдачи вредоносные ссылки и похищает данные. Об этом сообщила Microsoft, обнаружившая "зловреда".

— Ноутбук с яблочным сердцем — В ноябре этого года Apple совершила настоящую революцию — компания представила собственный "яблочный" процессор M1. И если раньше, покупая компьютер, потребителям приходилось выбирать между Intel и AMD, то теперь на рынке появился третий игрок — Apple, который кладет на лопатки ноутбуки и c Intel, и с AMD в плане автономности, и не только.

— Как замести следы в сети — Выкладывая фотографии в социальных сетях, пользуясь поисковыми системами и общаясь с друзьями в мессенджерах, все оставляют в Сети так называемые цифровые следы. По некоторым из них на человека можно составить полноценное досье — кто он, чем занимается, где живет и работает, какие у него увлечения, кто его друг и так далее. Обращать внимание на любую информацию, которую вы раскрываете о себе, призывает Андрей Масалович, президент Консорциума "Инфорус", эксперт в области кибербезопасности.

— Праздник приходит онлайн — На рынке event-индустрии новый тренд — компании заказывают новогодние онлайн-корпоративы. Они очень похожи на привычные мероприятия, только вместо присутствия в банкетном зале или конференц-холле организаторы управляют всеми процессами онлайн. — На Западе вокруг этого начинает выстраиваться целая индустрия, рассказывает Дмитрий Одинцов, директор по развитию компании TrueConf, российского производителя ПО для проведения онлайн-мероприятий.

— Робот, нажми на тормоза — Машинистам поездов теперь будет помогать робот: на российских железных дорогах начали внедрять систему на основе искусственного интеллекта, отслеживающую знаки семафоров и состояние железнодорожного полотна.

— На коньках по тротуару — Белгород устраняет последствия ледяного дождя — Более 500 человек получили травмы в результате ледяного дождя, который обрушился на Белгород. Досталось и автолюбителям, которые попали в ДТП: городские дороги буквально превратились в каток.

— Пандемия сближает — Как власти регионов спасают бизнес и рабочие места — Погашение банковских кредитов за счет государства, один процент годовых и льготные условия антикризисного займа, "горячие линии" для бизнеса. Так власти регионов поддерживают своих предпринимателей, которые оказались в трудных условиях из-за пандемии. И помогают им не только сохранить производства, но и рабочие места для своих земляков.

— Заявка на развитие — Новый владелец винзавода "Массандра" вложит в него миллиарды рублей — Новым собственником производственно-аграрного объединения "Массандра" стала структура банка "Россия" компания "Южный проект" — она приобрела акции винзавода за 5,327 миллиарда рублей. Это уже второе крупное приобретение за последние годы: в 2017 году та же структура приобрела за 1,5 миллиарда рублей завод шампанских вин "Новый Свет".

— Размороженные — Как в регионах решают проблему долгостроев — Уже в 2021 году ряд регионов, среди которых Липецкая, Кировская, Пензенская и Ростовская области, планируют решить проблему обманутых дольщиков. В Нижегородской области ставят сроки к концу 2022 года, в Пермском крае — 2023-го, в Саратовской области — к 2025 году.

— Прививка радости — Анна Кузнецова: Дистанционное обучение возможно только по желанию родителей — Есть ли у дистанционки шанс заменить очное образование? Смогут ли дети с онкологией получать дорогие лекарства бесплатно? Кто спасет семью от домашнего насилия? На эти и другие вопросы "РГ" отвечает Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

— По примеру отцов — Дети полицейских и росгвардейцев смогут поступить в ведомственные вузы в приоритетном порядке — Дать приоритетное право зачисления в ведомственные вузы детям сотрудников МВД и Росгвардии предлагается внесенным во вторник в Госдуму законопроектом. Авторами проекта закона выступили глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, председатель Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов и глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

— Автограф Победы — Церемония награждения лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса пройдет удаленно — Дистанционная церемония награждения лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса для учителей русского языка за рубежом, организаторами которого выступают "Российская газета" совместно с правительством Москвы, пройдет 17 декабря 2020 года в 16.00.

— Лунным экспрессом — На Землю летят два килограмма кусочков Луны — Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" везет на Землю два килограмма лунного грунта: породы и реголита, добытых на Луне. На высоте примерно пять тысяч километров звездный беспилотник сбросит капсулу с ценным грузом. И она понесется к нашей планете с гигантской скоростью — около 11 км/с. Траектория возвращения необычна: на высоте около 60 километров капсула сделает маневр "отскока" от атмосферы и погасит скорость. После этого выйдет из атмосферы Земли по эллиптической орбите, а затем вновь войдет в нее. И уже будет тормозить, используя парашюты для мягкой посадки.

— По небу на колесах! — Сибирские ученые сконструировали необычный летательный аппарат — На международном форуме "Армия-2020" большое внимание привлек необычный летательный аппарат, разработку которого ведет Фонд перспективных исследований в рамках проекта "Циклон". Мы привыкли видеть дроны с воздушными винтами, а здесь вместо них цилиндрические роторы, напоминающие гребные колеса старых пароходов. Несмотря на необычный вид, аппарат с "воздушными колесами" успешно маневрировал, взлетал и садился на наклонную плоскость, что в принципе невозможно для других беспилотников.

— Забыть о пиратах — Научно-популярная литература должна быть бесплатной — В нынешнее "время рубля" Георгий Васильев, придумавший проект "Дигитека", выглядит белой вороной. Он намерен сделать бесплатными лучшие научно-популярные книги. Его мечта, — чтобы их мог скачать не только бесплатно, но и совершенно легально любой человек в любой точке мира. И прежде всего, конечно, в России.

— Спасает камуфляж — Растение спряталось от человека — Неожиданное открытие сделали ученые Эксетерского университета (Великобритания) и Куньминского института ботаники (Китай). Лекарственные цветы вида Fritillaria delavayi стали маскироваться, защищаясь от… человека. Подобное явление в природе не редкость: любое животное и растение приспосабливается, чтобы выжить в борьбе с многочисленными врагами и конкурентами. Например, многие растения, чтобы "спрятаться" от питающихся ими травоядных животных, используют камуфляжную окраску. Но в отношении человека такое замечено впервые.

— Блицанализ — Клеща можно распознать в домашних условиях — Мыкание с клещами знакомо многим. После укуса надо срочно возвращаться в город, искать больницу, где принимают клеща. Его отправляют в специализированную лабораторию. И затем несколько дней в тревоге приходиться ожидать результат: энцефалит или нет. А опасная болезнь может уже развиваться. Это вирусная инфекция является серьезной проблемой для всего мира. Поэтому ученые стремятся найти быстрый и доступный способ обнаружения тяжелого заболевания.

— Увидят все цели — На боевое дежурство заступают новейшие радиолокационные станции — В Ростовской области заступила на боевое дежурство новейшая трехкоординатная радиолокационная станция средних и больших высот "Небо-УМ". По сообщению пресс-службы Южного военного округа, эта РЛС значительно повысит возможности подразделений ПВО засекать различные воздушные цели, включая низколетящие и имеющие малую отражающую поверхность объекты.

— На второй волне — Тема с социологом Эдуардом Понариным — Коронавирус изменил массовые представления о нормах поведения в публичном пространстве. Болезнь перестала быть личным делом. Носить маску и перчатки — это уже не только санитарное, но и общественное предписание. Одновременно меняются и общественные настроения. Каковы они сейчас, в период второй волны? Чего боятся люди и на что надеются? Как оценивают действия властей в борьбе с инфекцией и ее последствиями? Обсудим тему с заведующим Лабораторией сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ Эдуардом Понариным.

— Гроза всех субмарин — Минобороны заключило новый контракт на поставку шести корветов, способных нести "Цирконы" — Министерство обороны РФ в рамках реализации гособоронзаказа-2021 заключило новый контракт на поставку серийной партии корветов с публичным акционерным обществом "Амурский судостроительный завод". Об этом во вторник сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. В соответствии с условиями госконтракта Тихоокеанский флот в период с 2024 по 2028 год получит два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385.

— Кадры попали в запрос — Эксперты назвали топ-10 губернаторов "новой волны" — Губернаторы "новой волны" нравятся россиянам, образ такого лидера соответствует ожиданиям граждан и воспринимается как правильная кадровая политика, следует из доклада Экспертного института социальных исследований и из результатов опросов в регионах.

— Естественный забор: IT-гигантов предложили штрафовать по-крупному — В случае уклонения от уплаты ресурсам грозит полная блокировка — Сервисам YouTube, Facebook, Instagram и Twitter пригрозили полной блокировкой и штрафами от капитала компаний. Торгово-промышленная палата (ТПП) добивается, чтобы в законе ужесточили ответственность для иностранных интернет-ресурсов, ограничивающих работу российских пользователей, а также исключили частичную блокировку. Об этом говорится в письме президента ТПП Сергея Катырина председателю Госдумы Вячеславу Володину (есть у "Известий"). Эксперты полагают, что как полная, так и частичная блокировка крупных иностранных сервисов неприемлема, а вот штрафы от капитала компаний считают эффективными.

— Резервный толк: Минэк нашел способ удешевить кредиты на проекты с СЗПК — Ведомство предлагает ЦБ снизить требования к капиталу банков по займам на них — Минэкономразвития ведет с Центробанком переговоры о том, чтобы признать проекты, по которым заключены соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), особо надежными. Как рассказал "Известиям" первый замглавы министерства Андрей Иванов, это позволит начислять по кредитам меньше резервов и снизить ставку по займам для компаний, подписавших соглашения. Особые послабления по кредитам могут исказить оценку рисков по таким проектам, полагают эксперты. Бизнес, напротив, согласен, что СЗПК снимает ряд существенных опасений и для банков наличие подписанного соглашения — это сигнал к тому, чтобы снижать ставки.

— Ах, вы пени: с 1 января россиянам могут начислить штраф за неуплату ЖКУ за весь 2020-й — Общественники предложили уточнить порядок взыскания долгов и гарантировать отсутствие сборов за время моратория — Пени за неуплату ЖКУ могут начислить на весь образовавшийся в 2020-м году долг. При введении моратория на эти штрафы в нормативно-правовых актах не прописали четкие правила его отмены. И чтобы после окончания отсрочки граждане не получили огромные счета, НП "ЖКХ Контроль" попросило главу Минстроя Ирека Файзуллина начислять пени только на долги, возникшие после отмены моратория. Инициативу поддерживают в профильном комитете Госдумы. Но это не означает, что обязанность платить за услуги коммунальщиков отменяется, подчеркивают эксперты.

— "Охотник" учиться: Минобороны распределило новые Ми-28УБ — Машины направят в Южный и Западный военные округа — Учебные "Охотники" вышли на боевую работу. Минобороны приняло решение о распределении вертолетов Ми-28УБ, рассказали "Известиям" источники в военном ведомстве. Их направят в Южный и Западный военные округа. По своим возможностям новинка серьезно превосходит Ми-28Н и практически не уступает модернизированным ударным Ми-28НМ "Ночной суперохотник": она может эффективно применяться не толко для учёбы, но и для уничтожения вероятного противника. Получение таких машин серьезно увеличит боевые возможности войск, считают эксперты.

— Сто за фрукт: средний чек на мандарины вырос на 20% — Валютный скачок сказался на стоимости импортной продукции — В начале декабря средний чек при покупке мандаринов резко вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 20%, до 104 рублей. Об этом свидетельствуют данные "Платформы ОФД" с 1 по 13 декабря, с которыми ознакомились "Известия". В компании пояснили: из-за валютного скачка стоимость импортных фруктов выросла. Средний чек на шампанское также изменился — он прибавил 21% к прошлому декабрю и составил 410 рублей, хотя за год стоимость напитка ощутимо не изменились. В целом праздничный стол россиян подорожал на 4,5% к 2019 году, сообщили в "Центре Агроаналитики" Минсельхоза. В итоге он обойдется в 6,7 тыс. рублей.

— Новый русский: какие слова добавил в наш лексикон 2020-й — В обиход вошли неологизмы "коронакризис", "ковид-диссиденты", "карантикулы" и другие — Уходящий год добавил в русский язык новые слова covid-19 и коронакризис, а также прочно ввел в оборот "пандемию", "самоизоляцию", "локдаун". Часто теперь можно услышать про "социальную дистанцию" и "ковид-диссидентов". У спортивных лиг образовались "пузыри", а выборы в США породили выражение "колеблющиеся штаты". Большинство слов и выражений, популярных на фоне распространения коронавируса и других актуальных сегодня событий — сиюминутное явление в русском языке, считают эксперты. А вот "удаленка" и "дистанционка" переживут 2020-й и останутся с нами надолго.

— Ни дать ни взять: ковид вынудил благотворителей сворачивать программы — Объем пожертвований в 2020 году сократился на 20-30% — Этот год выдался тяжелым для благотворительных организаций, которые занимаются помощью больным людям. В среднем они недополучили 20-30% пожертвований, рассказали "Известиям" в фондах "Жизнь", "Подсолнух", "Орби", "Живой", Русфонд. Одни, среди которых "Подари жизнь", с трудностями столкнулись еще весной, в начале пандемии, когда пострадал малый и средний бизнес, который не смог больше делать пожертвований. Другие фонды, например "Дети-бабочки", кризис нагнал летом. Чтобы компенсировать финансовые потери, им, с одной стороны, пришлось запускать новые программы по привлечению благотворителей, с другой — отказываться от существующих проектов с целью сокращения расходов.

— Секрет от шефа: ученые применили "молочный йод" против опухолей — Субстанция затормозила развитие аденомы простаты у подопытных крыс — Прием ковалентно связанного йода, встроенного в молочный белок, может тормозить развитие аденомы простаты, предположили российские ученые. Исследователи подтвердили эффективность препарата в эксперименте на крысах. Результат использования ковалентного йода оказался хуже, чем у традиционного применяемого финастерида, однако у первого средства нет побочных эффектов. Препарат может быть эффективен и при других заболеваниях и состояниях, связанных с дефицитом йода, предполагают специалисты.

— Космическое дело: физики узнали, что происходит в центре нейронных звезд — Для этого впервые изучено взаимодействие между протонами и гиперонами — частицами, существующими миллиардную долю секунды — Международная исследовательская группа, в которую входят ученые Курчатовского института и Объединенного института ядерных исследований, впервые изучила взаимодействие протонов и гиперонов — частиц, которые могут существовать только в составе нейтронных звезд. Специалисты поставили эксперимент на Большом адронном коллайдере и разработали особый метод для измерения силы взаимодействия частиц. Результаты помогли понять структуру нейтронных звезд.

— По мотивам пенсии: половина участников НПО может остаться без госстрахования — ЦБ предложили не включать в систему гарантирования корпоративные программы — Система гарантирования средств, которые граждане добровольно копят в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), должна распространяться не только на взносы, но и на инвестиционный доход. Кроме того, чтобы мотивировать россиян вкладываться в свою будущую пенсию, под "страховку" от государства должны попадать лишь индивидуальные договоры.

— Ключевой аффект: аналитики прогнозируют снижение процентов по кредитам — Хотя рынок ожидает фиксации ставки ЦБ на уровне 4,25%, на тарифах отразится уменьшение премии за риск — Несмотря на ожидаемое рынком сохранение ключевой ставки на уровне 4,25% по итогам заседания ЦБ 18 декабря, тарифы по кредитам в ближайшие месяцы могут стать более доступными. Такого мнения придерживаются опрошенные "Известиями" аналитики. Они пояснили, что по мере выхода из коронакризиса цена премии за кредитный риск будет сокращаться, также на тарифы повлияет падающая доходность по ОФЗ. В то же время средние ставки по депозитам по итогам декабря 2020-го подрастут за счет новогодних предложений.

— День фикс — В стране снизят цены на сахар и масло 16 декабря — Торговые сети снизят цены на отечественный сахар до 46 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — до 110 рублей за литр уже 16 декабря. Ритейлеры и производители этой продукции подпишут соглашение о стабилизации закупочных и розничных цен. Документ вступит в силу моментально. Об этом "Известиям" рассказали два источника, которые принимали участие в формировании этого соглашения. Собеседник, близкий к правительству, подтвердил, что документ будут визировать 16 декабря. Стоимость импортных сахара и подсолнечного масла не изменится: на них договорённость не будет распространяться.

— Последняя миля — Запас коек для больных COVID-19 в Тверской области составляет 15%. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава региона Игорь Руденя. Он также добавил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в области находится под контролем.

— Привитые с одной целью — Как стартовала вакцинация от COVID в регионах — Калининградская область приняла решение о введении новогоднего локдауна из-за высокой загруженности медицинских центров. Однако в других регионах пока склоняются к полумерам, чтобы не навредить малому и среднему бизнесу, отметили опрошенные "Известиями" политики, комментируя заседание совета правительства по коронавирусу. На встрече глава Минздрава Михаил Мурашко доложил о начале вакцинации по всей стране. На данный момент прививку сделали чуть менее 30 тыс. россиян. В декабре регионы получат 480 тыс. доз, а также 2,8 млрд рублей на бесплатные лекарства для ковидных пациентов.

— БиГ дата — Сербский вопрос осложнил и облегчил визит Лаврова на Балканы — Россия наблюдает попытки разрушить архитектуру Дейтонских соглашений и предостерегает от этого западных партнёров. С таким заявлением Сергей Лавров выступил в Республике Сербской, откуда начался его визит на Балканы. Слова министра вызвали негодование Федерации Боснии и Герцеговины настолько, что её руководители решились на демарш и отказались проводить с ним переговоры. За Сараево последовал Белград, где шефа российской дипломатии встретили традиционно тепло.

— Не оставили выборщики — Признает ли Дональд Трамп поражение — Коллегия выборщиков официально утвердила демократа Джо Байдена победителем президентских выборов в США. За него, как и предполагалось, проголосовали 306 членов коллегии из 538. Дональду Трампу достались 232 голоса. Несмотря на очевидность ситуации, действующий американский лидер так и не признал поражение.

— Частый случай — Почему в России продолжают гореть дома престарелых — Вночь на 15 декабря в башкирской деревне Ишбулдино сгорел частный дом престарелых, в огне погибли 11 человек. Это уже третий за год пожар в подобном учреждении, везде были жертвы. По оценкам экспертов, в России в теневом секторе находится около 30–40 тыс. мест в пансионатах для престарелых, а ежемесячный объём этого рынка составляет около 1,5 млрд рублей. Востребованность частных заведений объясняется их доступностью. Но низкие цены достигаются экономией на персонале и системах пожарной безопасности. Решение проблемы долгое время пытаются найти в Госдуме. Обсуждались варианты введения стандартизации и обязательного лицензирования, однако ни одна из предлагаемых инициатив пока так и не получила одобрения.

— Реконструкция ждет рекомендаций ФНС — Эксперты "Арбитраж.ру" проанализировали судебную практику по делам о необоснованной налоговой выгоде — За три года действия ст. 54.1 налогового кодекса, которая определяет критерии необоснованной налоговой выгоды, лишь 22% судебных споров по ней завершились в пользу бизнеса. Положение могут изменить готовящиеся рекомендации ФНС.

— Смертность вернулась в 2010 год — Как пандемия сказалась на демографических показателях России — Уровень смертности в России по итогам января-октября 2020 года стал максимальным за десять лет, следует из расчетов РБК на основе данных Росстата. Рост не объясняется только прямыми потерями от COVID-19.

— В нейросеть угодили семь ведомств — Власти определили перечень внутренних сервисов на основе искусственного интеллекта — Моделирование тарифов на медпомощь, выявление по спутниковым снимкам мест катастроф и консультации с чат-ботом по мерам господдержки: Минцифры подготовило предварительный список проектов с использованием нейросети в госорганах.

— Многобюджетное кино — Минкультуры согласовало выделение "Ленфильму" почти 1 млрд руб. дополнительно — Государство выделило "Ленфильму" еще один транш из бюджета на покрытие долга перед ВТБ, который выдал студии кредит в 2013 году, невозможность расплатиться по этому займу грозила студии дефолтом.

— Крипторубль стал угрозой для ликвидности — Аналитики оценили последствия введения российской цифровой валюты для банковской системы — В течение трех лет после запуска цифрового рубля в эту новую форму из безналичных рублей, которые хранятся в банках, может перейти 2-4 трлн, оценили в Сбербанке. Это приведет к дефициту ликвидности и росту кредитных ставок.

— Все немножко расслабились из-за коронавируса — Гендиректор "Северстали" Александр Шевелев рассказал РБК, что связывает низкие ставки по вкладам и цены на сталь, сколько стоит защита сотрудников от COVID-19 и почему компании придется обратиться за господдержкой.