МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в среду утром растёт на 1% и более, достигая позиций близко к уровню 19,5 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

Биткоин: покупать или избавляться?

На долю биткоина приходится 63,8% всего глобального рынка криптовалют.

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"Наблюдая за динамикой золота, которое, по всем признакам, перестает выполнять свою функцию защитного актива, "институционалы" вновь сделали выбор в пользу биткоина", — пояснил продолжающееся удорожание криптовалюты директор Binance в России Глеб Костарев.

"Вчера стало известно, что Ruffer Multi-Strategies снизили долю золота в своем инвестиционном портфеле и приобрели биткоин на 2,5% от величины всех активов, которые оцениваются в 620 миллионов долларов. Не стоят в стороне и финансовые организации. Banca Generali и японский финансовый конгломерат SBI активно готовятся к выходу на криптовалютный рынок", — уточнил он.