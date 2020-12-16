МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в среду утром растёт на 1% и более, достигая позиций близко к уровню 19,5 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

Биткоин: покупать или избавляться?

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.39 мск биткоин дорожает на 1,59%, до 19 432 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 1,21%, до 19 420 долларов.

На долю биткоина приходится 63,8% всего глобального рынка криптовалют.

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"Самоорганизация крипторынка нашла определенное равновесие. И, хотя этот баланс уже длится несколько дней, у участников рынка копится желание возобновить "бычий" тренд. Поэтому сегодня мы предполагаем медленный подъем курсовой стоимости биткоина, который к концу дня может подняться до отметки в 19 500 долларов", — рассказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

"Наблюдая за динамикой золота, которое, по всем признакам, перестает выполнять свою функцию защитного актива, "институционалы" вновь сделали выбор в пользу биткоина", — пояснил продолжающееся удорожание криптовалюты директор Binance в России Глеб Костарев.

"Вчера стало известно, что Ruffer Multi-Strategies снизили долю золота в своем инвестиционном портфеле и приобрели биткоин на 2,5% от величины всех активов, которые оцениваются в 620 миллионов долларов. Не стоят в стороне и финансовые организации. Banca Generali и японский финансовый конгломерат SBI активно готовятся к выходу на криптовалютный рынок", — уточнил он.