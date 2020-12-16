МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло на 26 509, до 2 734 454, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 26 509 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4715 (17,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 5 028, Санкт-Петербурге — 3 758, Подмосковье — 1 477. Saxo Bank предсказал, когда закончится пандемия COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован на Алтае, в Туве, Ненецком АО (0,4%).

За сутки в России выписаны 26 490 человек после COVID-19, за все время — 2 176 100.

В России за сутки скончались 596 человек с коронавирусом, за все время умерли 48 564 человека.