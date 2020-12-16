Фондовые биржи Европы выросли на снижении опасений за экономику
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в среду закрылись ростом на снижении опасений за состояние экономики региона на фоне хорошей макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,88%, до 6570,91 пункта, французский CAC 40 — на 0,31%, до 5547,68 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,52%, до 13565,98 пункта.
В среду позитив инвесторов был обусловлен снижением опасений за восстановление экономики после кризиса, вызванного коронавирусом. Надежды подкрепила макроэкономическая статистика. Так, композитный индекс PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в декабре вырос до 49,8 пункта с ноябрьских 45,3 пункта, что оказалось лучше ожиданий. При этом индекс PMI в промышленности еврозоны вырос до максимального значения за 2,5 года в 55,5 пункта.
Надежды на скорое восстановление экономики также подкрепляются оптимизмом вокруг начала вакцинации от коронавируса. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 21 декабря проведет заседание для рассмотрения вопроса о выдаче условного разрешения на использование в Европейском союзе вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer.
"Любые положительные новости о вакцинах, которые предполагают более быстрое начало использования, являются наиболее эффективными", — прокомментировал агентству Рейтер рост на фондовых рынках аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell).
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