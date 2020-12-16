МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в среду закрылись ростом на снижении опасений за состояние экономики региона на фоне хорошей макростатистики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,88%, до 6570,91 пункта, французский CAC 40 — на 0,31%, до 5547,68 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,52%, до 13565,98 пункта.

В среду позитив инвесторов был обусловлен снижением опасений за восстановление экономики после кризиса, вызванного коронавирусом. Надежды подкрепила макроэкономическая статистика. Так, композитный индекс PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в декабре вырос до 49,8 пункта с ноябрьских 45,3 пункта, что оказалось лучше ожиданий. При этом индекс PMI в промышленности еврозоны вырос до максимального значения за 2,5 года в 55,5 пункта. Мировые фондовые рынки повышаются благодаря позитивным макроданным

Надежды на скорое восстановление экономики также подкрепляются оптимизмом вокруг начала вакцинации от коронавируса. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 21 декабря проведет заседание для рассмотрения вопроса о выдаче условного разрешения на использование в Европейском союзе вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer.

"Любые положительные новости о вакцинах, которые предполагают более быстрое начало использования, являются наиболее эффективными", — прокомментировал агентству Рейтер рост на фондовых рынках аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell).

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