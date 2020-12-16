2020-12-16T23:28:00+03:00
2020-12-16T23:53:02+03:00
2020-12-16T23:28:00+03:00
2020
https://1prime.ru/News/20201216/832602144.html
Доходность гособлигаций США растет после заседания ФРС
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Показатели доходности десятилетних и тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) перешли к росту после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы,... ПРАЙМ, 16.12.2020
фрс, заседание, гособлигации, новости
https://1prime.ru/images/83229/83/832298384.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83229/83/832298384.jpg
https://1prime.ru/images/83229/83/832298383.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83229/83/832298383.jpg
https://1prime.ru/images/83229/83/832298382.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83229/83/832298382.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20201216/832602097.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Показатели доходности десятилетних и тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) перешли к росту после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы, свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries на 22.32 мск росла на 0,02 базисных пункта против уровня прошлого закрытия – до 0,941% по сравнению со снижением до 0,916% до объявления решения ФРС.
Доходность тридцатилетних US Treasuries росла на 0,023 базисных пункта против уровня прошлого закрытия — до 1,687% против снижения до 1,66% до публикации.
ФРС по итогам заседания 15-16 декабря ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что продолжать выкуп активов по 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.
Следующее заседание запланировано на 26-27 января.
Читайте также:
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых