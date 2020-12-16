МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Показатели доходности десятилетних и тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) перешли к росту после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы, свидетельствуют данные торгов.

Доходность десятилетних US Treasuries на 22.32 мск росла на 0,02 базисных пункта против уровня прошлого закрытия – до 0,941% по сравнению со снижением до 0,916% до объявления решения ФРС.

Доходность тридцатилетних US Treasuries росла на 0,023 базисных пункта против уровня прошлого закрытия — до 1,687% против снижения до 1,66% до публикации. ФРС улучшила прогноз по ВВП и безработице в Америке

ФРС по итогам заседания 15-16 декабря ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что продолжать выкуп активов по 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

Следующее заседание запланировано на 26-27 января.

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