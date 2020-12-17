МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Россиянам, у кого есть долги, лучше погасить их до наступления Нового года, заявила в беседе с РИА Новости юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева. Путин проведет ежегодную пресс-конференцию

1 января это дата, когда закончатся введенные из-за пандемии коронавируса послабления для россиян. Приставы смогут снова взыскивать задолженности с граждан, в том числе — прямо из заработной платы.

"С 1 января полномочия к судебным приставам, касаемо процедуры взыскания долгов в полном объеме, вернутся. Приставы смогут в счет погашения долга удерживать какую-то сумму из имеющегося у должника дохода, однако не более 50%", — сообщила Зайцева.

Она отметила, что судебные приставы могут напрямую обратиться к работодателю должника, и тогда долг будет списываться из зарплаты.

Напомним, что в текущем 2020 году реструктурировать свои кредиты и избежать штрафов и пени за просрочку платежей могли те граждане России, кто понес сильное сокращение своих доходов либо заболел COVID-19. Также не начислялись пени при задержке оплаты услуг ЖКХ.

С 1 января эти послабления уже не будут действовать: будут начисляться и штрафы, и пени в соответствии с законодательством РФ.