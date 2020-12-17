МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Аналитики, опрошенные CNBC, предсказывают нефтяникам в США, которые разрабатывают преимущественно сланцевые месторождения сырья, "годы страха" при новом избранном президенте страны Джо Байдене. В США надеются, что санкции по "Северному потоку 2" скоро вступят в силу

По мнению аналитиков, причиной беспокойства в нефтяной отрасли должна стать политика Байдена, направленная на экологию.

Избранный президент поддерживает предложения, которые направлены на снижение уровня выбросов углекислого газа в атмосферу. Эти предложения получили общее название ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление).

Как заявлял нынешний министр энергетики США Дэн Бруйетт, в Конгрессе сильны позиции тех политиков, кто поддерживает такую позицию. Все они, как и Байден, считают необходимым усилить регулирование нефтяной отрасли в стране, а также ввести новые стандарты для добывающих компаний. Особенно для тех, кто работает на шельфе.

Издание отмечает, что такие действия властей США во главе с Байденом могут привести к тому, что страна потеряет позицию крупнейшего производителя нефти в мире, достигнутые ею была достигнута в 2018 году как раз благодаря сланцевым производителям.

Теперь таким добытчикам, с большой долей вероятности, будет сложнее привлекать финансирование.