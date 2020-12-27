МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Рубль будет укрепляться к американскому доллару в новом 2021 году в случае, если не будет материализации новых санкционных рисков к России, рассказал "Российской газете" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Рубль уловил дыхание праздника

За текущий 2020 год российская валюта потеряла по отношению к доллару 16,4%, эксперты оценивают эти потери даже с оптимизмом, вспоминая минувший март: тогда потери были вдвое больше.

Как отмечает Коган, уходящий 2020 год оказался непростым для национальной валюты, но текущие потери воспринимаются уже не столь болезненно.

"Особенно, если вспомнить, как Банк России в конце 2014 года анонсировал переход к политике инфляционного таргетирования с отказом от удержания курса нацвалюты в определенных рамках по отношению к бивалютной корзине. Шесть лет назад рубль девальвировался на 184%, а на следующий год — еще на 20%", — отмечает эксперт.

По его мнению, если не будет материализации санкционных рисков, рубль ждет укрепление.

"Курс доллара в первой половине 2021 года способен вернуться к 68-70 рублям (показатели начала июня 2020 года), — отмечает он — в краткосрочной перспективе, впрочем, давление на рубль может сохраниться. Произойдет это из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, неопределенности в принятии в США нового пакета стимулов, более медленных, чем ожидалось, темпов вакцинации".