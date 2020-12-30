МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Программой туристического кешбэка воспользовались только 5% туристов, сообщили РБК в Институте государственного и муниципального управления НИУ "Высшая школа экономики". Россия из-за пандемии оценила значимость туризма

Эти данные следуют из онлайн-опроса, проведенного с 21 ноября по 11 декабря методом поточной выборки — то есть респонденты берутся не из базы данных, а привлекаются в режиме реального времени в интернете. Всего опрошены более двух тысяч человек.

На вопрос, почему туристы не воспользовались программой, 28% ответили, что у них нет карты "Мир", оплата с помощью которой является одним из обязательных условий для получения кешбэка.

Среди других причин 26% назвало отсутствие подходящего места отдыха среди доступных по программе. Еще 21% не знали о программе, 16% не нашли подходящего места проживания, у почти 10% возникли сложности при регистрации в программе.

По официальным данным Ростуризма, кешбэком в целом воспользовались около 300 тысяч человек, они потратили на туры и проживание около 6,5 миллиарда рублей. Из них государство вернуло гражданам 1,2 миллиарда из запланированных 15 миллиардов.

На ежегодной пресс-конференции в декабре президент России Владимир Путин пообещал, что выделенные на программу деньги, которые не удалось истратить в этом году, правительство перенесет на следующий. В Ростуризме рассказали об успехах программы кешбэка

О программе туристического кэшбека правительство объявило в конце июля. Предполагалось что в текущем году государство компенсирует часть расходов тем, кто до конца года отдохнет в российских регионах. На программу правительство выделило 15 миллиардов рублей. Из этих денег туристу, по замыслу властей, возвращалась часть стоимости путешествия. Это было сделано для поддержки туристической отрасли, одной из наиболее пострадавшей в условиях пандемии.

Обязательное условие участия в программе — оплатить путевку или проживание в гостинице необходимо было картой платежной системы "Мир", на которую и поступал кешбэк. На первом этапе программы турист мог вернуть за тур, приобретенный с 20 по 28 августа, от 5 до 15 тысяч рублей. В конце августа туристические фирмы попросили правительство повторить программу.

На втором этапе продаж, с 15 октября по 5 декабря, государство возвращало гражданам уже 20% стоимости путешествия по стране, но не более 20 тысяч рублей.

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