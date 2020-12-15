МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. На Новый год планируют зарубежные поездки менее 5% россиян, ожидают опрошенные "Известиями" туроператоры, сервисы для самостоятельных путешествий и операторы связи. Греция продлила разрешение на въезд до 500 граждан России в неделю

По данным сотовых операторов Yota и Tele2, путешествия за границу в конце этого года запланировали лишь 1-3% граждан. В Туту.ру сообщили, что доля зарубежных бронирований сейчас находится на уровне 3-5%, тогда как в прошлом году показатель был свыше 20%. Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин сообщил, что в текущем сезоне поток туристов не будет превышать 1-1,5% от общего числа активных абонентов всех операторов мобильной связи в России.

В приоритете зарубежного отдыха для россиян на Новый год, как и летом, останется Турция, ожидают в Yota, "Тинькофф Мобайле" и Tele2. Анталья и Стамбул входят в число популярных направлений для российских путешественников на Новый год, сообщили в "Интуристе".

В Travelata.ru отметили, что 70% реализованных туров в праздники приходится на Турцию. Она заняла вторую строчку в структуре продаж Level.Travel (21%) после российских курортов (53%) со средним чеком 111 тысяч рублей. Турция у туроператора TUI Россия также уступает (24%) только отдыху россиян внутри страны (70%).

По данным Level.Travel, на остров Занзибар в Танзании приходится 12% продаж со средним чеком 212 тысяч рублей, что почти в четыре раза выше, чем по России, на Кубу — 5% (232 тысяч рублей) и на Мальдивы — 3% (550 тысяч рублей).

По сравнению с прошлым годом Турция удержала второе место, а остальная пятерка поменялась. На первом месте был Таиланд, на третьем – ОАЭ, на четвертом – Индия и на пятом – Вьетнам.

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