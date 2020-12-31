МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), за ноябрь 2020 года снизилась на 0,4%, до 32 966,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. Задолженность по кредитам банкам Московского региона в октябре выросла

При этом удельный вес показателя в совокупных активах уменьшился до 48,0% (на 01.11.2020 — 48,6%).

За ноябрь 2020 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), снизились на 0,4%, до 19 932,4 млрд рублей, а их удельный вес в активах несколько уменьшился (с 29,4% до 29,0% на 01.12.2020). При этом в условиях укрепления курса рубля к основным иностранным валютам кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), с исключением влияния валютной переоценки выросли на 0,4%.

Розничные кредиты в анализируемом периоде сократились на 0,6%, до 10 088,0 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций уменьшилась с 14,9% до 14,7%. Доля рублевой составляющей в общей задолженности по кредитам физическим лицам по состоянию на 01.12.2020 составила 99,0%.