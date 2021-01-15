МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. На вторичном рынке авто сейчас большей популярностью пользуются не только российские и азиатские автомобили, но и транспортные средства из Германии. Это объясняется тем, что подержанные машины уже не имеют такой огромной разницы в цене, соответственно, покупатели обращают внимание на надежность и комфорт. К такому выводу пришли эксперты carVertical, которые проанализировали в своем исследовании (есть в наличии у ПРАЙМ), какие модели автомобилей были самыми популярными в России в 2020 году.

Эксперты отследили базу данных carVertical с января по декабрь 2020 года в России и составили рейтинг тех авто, о которых пользователи искали информацию чаще всего. В результате анализа более полумиллиона отчетов они сформировали список наиболее популярных моделей по итогам прошлого года. Ими оказались:

1. BMW 5 Серии — 5,11% отчетов об истории автомобилей

2. Volkswagen Passat — 4,20% отчетов об истории автомобилей

3. BMW 3 Серии — 2,03% отчетов об истории автомобилей

4. Audi A6 — 1,80% отчетов об истории автомобилей

5. Mercedes-Benz E-Class — 1,65% отчетов об истории автомобилей

В исследовании отмечается, что все автомобили из этого списка являются немецкими. Их выбирают из-за комфорта: эти авто отличают просторные салоны, отличная мягкость хода и управляемость. Однако эксперты carVertical напоминают о том, что данные автомобили не доставляют проблем только при условии, что за ними следят. И лучше всего доверять качественным специализированным сервисам, отметили специалисты.