МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Работы по проекту так называемого "Русского Прадо" вынуждено заморожены в период пандемии COVID-19, но "Соллерс" не отказывается от проекта, сообщил РИА Новости представитель компании. "Автоваз" повысил цены на автомобили

Ульяновский автозавод (входит в "Соллерс" Вадима Щвецова) еще в 2020 году планировал выпустить "Русский Прадо" — автомобиль УАЗ на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 миллиона рублей, говорил сам Швецов.

"В период пандемии мы действительно вынужденно заморозили ряд работ по проекту. Сейчас разрабатываем новый график инвестиций и план реализации. Но мы не отказываемся от стратегической задачи развития новой платформы для внедорожников УАЗ", — сказал собеседник агентства.

Для новинки даже было разработано семейство двигателей с немецкой компанией FEV, велась подготовка их производства к запуску на Заволжском автомобильном заводе. Предполагалось, что это будут четырехцилиндровые бензиновые и газовые — битопливные — двигатели, будет бюджетный вариант атмосферного мотора, в основном для коммерческих машин, и более дорогой турбированный для активной езды.

Компания вкладывала в проект собственные средства, их объем не назывался.