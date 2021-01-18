БЕРЛИН, 18 янв — ПРАЙМ. Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) ждет разъяснений от двух немецких природоохранных организаций, ранее опротестовавших разрешение на прокладку "Северного потока 2", заявили РИА Новости в пресс-службе BSH. СМИ: "Северный поток 2" теряет страховку из-за санкций США

"Протест должен быть обоснован, затем BSH примет решение — либо отклонит протест, либо примет его. Но нам нужно время, чтобы изучить это", — заявили в ведомстве, добавив, что процесс рассмотрения пройдет во внесудебном порядке, как долго он продлится — пока "невозможно сказать", правого регулирования этих сроков нет.

В ведомстве подчеркнули, что пока "не хотят спекулировать" по вопросу, какие последствия может иметь данная процедура конкретно для сроков прокладки "Северного потока 2".

Ранее немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU выразили протест в связи с разрешением немецкого регулятора BSH продлить строительство трубопровода "Северный поток 2", сообщила в понедельник ТРК Norddeutscher Rundfunk.

В BSH подтвердили поступление соответствующих электронных писем от экологов, временно отменив действие разрешения.

Ранее на прошлой неделе федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток 2".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

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