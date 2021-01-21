МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Жители мегаполисов давно привыкли к повсеместной слежке на улицах городов, сложнее принять тот факт, что камеры могут быть установлены в номерах отелей, съёмном жилье, кабинетах офиса или других изначально приватных местах. Вероятность скрытой слежки невысока, но если есть подозрения, то можно изучить помещение самостоятельно. Об этом рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов. Эксперт рассказал, как iPhone информирует владельца о слежке

Первым делом надо ознакомиться с местом, где вы находитесь.

"Если камеру целенаправленно хотели спрятать, то вероятнее всего она будет находиться рядом с другими предметами для отвлечения внимания на них. Особенно внимательно нужно осмотреть датчики дыма, картины, мягкие игрушки и необычно расположенную электронику вроде настольных часов или медиапроигрывателя", — советует эксперт.

В тёмной комнате можно включить фонарик на телефоне и пройтись лучом света по комнате. Если где-то будут видны блики света, то, возможно, в этом месте и находится скрытая камера, от стекла которой отражается свет.

Скрытые камеры могут находиться за зеркалами, поэтому необходимо внимательное изучение всей стеклянной поверхности. Расположенное за зеркалом устройство будет тяжело разглядеть, но пристальный осмотр поможет выявить деформации или искривления отражения, что может быть признаком установленной скрытой камеры. Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения

Не в последнюю очередь стоит обратить внимание на современные технологии. "Существуют программы, которые отображают все подключённые к интернету устройства в комнате, находятся они в свободном доступе, и их можно найти через поисковиков. Обычно скрытые камеры подключены к местной сети, поэтому такой софт покажет их наличие", — отметил Мясоедов.

Можно воспользоваться профессиональными средствами, к которым относятся детекторы электромагнитного излучения. "Они продаются в интернете и используются для поиска волн, которые излучают и скрытые камеры", — заключил эксперт.