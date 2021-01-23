МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам в России имеет как минимум три основания для утверждения. Об этом рассказал ФБА "Экономика сегодня" эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

В Государственную думу Российской Федерации были внесен законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Исходя из текста документа, который размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента, законопроект направлен на восстановление механизма индексации и выплаты пенсий работающим пенсионерам, который был приостановлен в 2016 году.

"Оснований для возобновления интереса к этому вопросу несколько. Первое заключается в том, что работающие пенсионеры находятся не в самом благоприятном финансовом положении. Индексация помогла бы материально поддержать людей. Второе — есть определенное количество россиян, не испытывающих удовольствие от отсутствия индексации пенсий. Они чувствуют себя в уязвленном положении по сравнению с неработающими пенсионерами. Возврат к индексации пенсионных выплат работающим пенсионерам установил бы социальную справедливость", — объяснил экономист Михаил Беляев.