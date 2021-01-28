МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Японский концерн Toyota сократил мировые продажи новых машин впервые за 9 лет. При этом бренду все равно удалось обойти главного конкурента — Volkswagen — и занять первое место по количеству проданных за 2020 год авто.

Что касается российского рынка, то продажи автомобилей Toyota и "дочек" концерна в годовом исчислении снизились, по данным компании, на 10,5%, и составили 114 тысяч штук. Мировые продажи Toyota упали на 10,5% в 2020 году

За 2020 год по всему миру было продано 8,692 миллиона автомобилей под брендом Toyota, говорится в отчете компании. С учетом "дочерних" брендов концерна — Daihatsu и Hino — продажи составили 9,528 миллиона автомобилей. Это позволило компании вернуть себе статус лидера по числу реализованных машин, пишет агентство Bloomberg.

В предыдущие четыре года лидером по продажам являлся бренд Volkswagen, бренд вытеснил Toyota с первого места по результатам продаж за 2016 год. Но за 2020 год Volkswagen смог продать только 9,3 миллиона машин, спад к 2019 году — 15,2%.

У Toyota продажи за 2020 год сократились на 10,5%. Если считать с Daihatsu и Hino — на 11,3%. Больше всего — на 12,3% — упали продажи всех автомобилей производителя за пределами Японии — до 7,37 миллиона.

В отчете Toyota отмечается, что мировые продажи автомобилей бренда сократились впервые за 9 лет. Машин всех марок концерна — впервые за 5 лет.