МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Россиянам при оформлении займа следует проверить, состоит ли микрофинансовая организация (МФО) в реестре ЦБ, а также внимательно ознакомиться с информацией о стоимости услуги, вариантах погашения и всех условиях договора, заявил РИА Новости директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Константин Бородулин. 

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"В первую очередь необходимо проверить включение организации в реестр действующих МФО, размещенный на сайте Банка России, после этого внимательно ознакомится с информацией о стоимости займа, вариантах погашения займа, условиях договора, а также прочих условиях и дополнительных услугах", — сказал он.

Изучая договор, необходимо обратить особое внимание на пункты об ответственности сторон, где обычно указывается информация о штрафных санкциях, пени и возможных скрытых комиссиях, а также о порядке внесения изменений в договор.

Перед получением займа эксперт рекомендует узнать у микрофинансовой организации, какие дополнительные услуги предлагает кредитная организация. При этом не стоит забывать, что страхование, смс-информирование, юридическая поддержка и прочие опции повышают стоимость займа.

"Прибегать к услугам МФО надо осознано, взвешивая свои финансовые возможности и понимая, что МФО предоставляют средства по ставкам существенно превышающим банковские, и уровень данных ставок является платой за высокую вероятность одобрения займа", — заключил Бородулин.

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