МОСКВА, 9 фев – ПРАЙМ. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России уже формируется, к концу лета 60% населения страны будут иметь антитела, появившиеся при вакцинации и после болезни, при этом послабление масочного режима можно ожидать уже к лету, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. В ФРГ объяснили интерес к "Спутнику V" "катастрофой" с другими вакцинами

Ранее сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что при существующих темпах вакцинации от коронавируса России понадобится семь лет для создания коллективного иммунитета, переломить ситуацию может только более активная иммунизация.

"Коллективный иммунитет, скорее всего, будет достигнут к концу лета, к осени совместно – и вакцинацией, и тем, что люди переболели" — сказал Тимаков.

Он уточнил, что коллективный иммунитет предполагает наличие антител к коронавирусу у 60% взрослого населения.

При этом в текущем году больший вклад в формирование коллективного иммунитета будет за счет переболевших, а уже в последующем — за счет вакцинации, пояснил Тимаков.

По его словам, в Москве, например, 50% уже имеют иммунитет к коронавирусу, соответственно привить нужно всего 10%, но привьется к осени гораздо большее число людей.

"Мы видим, что идет стабилизация процесса и снижение роста заболеваемости, это говорит о том, что коллективный иммунитет все-таки уже формируется… Надеюсь, что послабление масочного режима будет уже к лету", — подчеркнул Тимаков.

Также он указал на то, что дети не болеют коронавирусом тяжело, поэтому для них вакцинация не так важна, как для взрослых.

"Дети не болеют так серьезно и тяжело, поэтому для них сейчас не первостепенная задача привиться" — сказал Тимаков.

Он уточнил, что пока не начались испытания вакцин от коронавируса на детях, поэтому сделать прививку ребёнку ещё нельзя.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что исследование вакцины "Спутник V" на детях начнется в июне.

Читайте также:

Голикова сообщила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России