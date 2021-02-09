2021-02-09T04:32:25+03:00
2021-02-09T04:32:25+03:00
2021-02-09T04:32:25+03:00
2021
https://1prime.ru/News/20210209/832998387.html
СМИ узнало о возможном появлении в Twitter ряда платных услуг
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Twitter в целях снижения зависимости своих доходов от рекламы рассматривает возможность введения ряда платных функций, сообщило агентство Блумберг. По его данным, рассматривается... ПРАЙМ, 09.02.2021
twitter, новости
https://1prime.ru/images/83278/06/832780616.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83278/06/832780616.jpg
https://1prime.ru/images/83278/06/832780615.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83278/06/832780615.jpg
https://1prime.ru/images/83278/06/832780603.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83278/06/832780603.jpg
https://1prime.ru/society/20210203/832964171.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Twitter в целях снижения зависимости своих доходов от рекламы рассматривает возможность введения ряда платных функций, сообщило агентство Блумберг.
По его данным, рассматривается в том числе взимание платы за использование таких сервисов, как Tweetdeck, который позволяет просматривать сразу несколько лент. Кроме того, способами получения дохода могут стать для компании такие функции в соцсети, как "отмена отправки" сообщения.
Также обсуждается возможность введения платы за отсутствие рекламы, эксклюзивный контент или за загрузку более качественных видео.
Отмечается, что социальная сеть рассматривала возможность введения платных услуг годами, эта идея получила приоритет в том числе из-за пандемии коронавируса.
Читайте также:
Илон Маск временно отказывается от соцсети Twitter