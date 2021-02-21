МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ.  По причине аномальных холодов нефтяные скважины в США закрываются, выходит из строя оборудование НПЗ и газоперерабатывающих заводов, а также пустеют хранилища. Эти события происходят на фоне кризиса сланцевой добычи. Сильные морозы в Европе заставили последнюю активно закупать российское топливо — поставки в ЕС бьют рекорды. О ситуации за океаном и на мировом рынке углеводородов сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

РЕКОРДНОЕ ОБРУШЕНИЕ

На Среднем Западе и юге США (особенно это касается Техаса) пришли аномальные холода. Согласно информации Bloomberg, на крупнейшем нефтяном месторождении — в Пермском бассейне — добыча упала на 65%. Мороз — 18 градусов. Такого не бывало с 1989 года. Скважины закрываются, оборудование ломается.
Компания Total в Порт-Артуре продолжает работу на минимальных мощностях, Permian Basin сократила добычу на миллион баррелей в сутки. Приостанавливают свою работу и нефтеперерабатывающие заводы, в частности в Техасе — НПЗ корпораций Motiva и Exxon Mobil.

"Потери cущественные", — отметил представитель хедж-фонда Black Gold Investors Гари Росс. Добыча нефти в стране обвалилась почти на треть. Показатель до морозов — 11 миллионов баррелей в сутки.

Арктический холод ударил и по газоперерабатывающим заводам, лишив их сырья. "Глубокая заморозка парализовала экспорт СПГ из США. Поставки упали до четырехмесячного минимума. Арктический воздух, охвативший большую часть страны и опустившийся к югу до побережья Мексиканского залива, буквально заморозил газовые скважины и трубопроводы, что привело к массовым отключениям электроэнергии в Техасе", — пишет Bloomberg.

По данным Минэнерго США, добыча газа в южно-центральном регионе сократилась на 178 миллионов кубометров в сутки. По оценкам ведомства, простаивает порядка 30% местных производственных мощностей и почти 7% — по всей стране. Реагируя на высокий внутренний спрос, поставщики опустошают хранилища. Добыча природного газа в ближайшее время не восстановится, делают вывод аналитики Energy GPS. 

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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС

По предварительным подсчетам, уже 14 штатов пострадали от перебоев с подачей электроэнергии. По состоянию на 16 февраля, в Орегоне без света остались более 230 тысяч человек, в Кентукки — почти 145 тысяч, в Луизиане — 115 тысяч, в Западной Вирджинии — 100 тысяч. Самая сложная ситуация в Техасе.

Аналитики прогнозировали там "серьезные отключения электроэнергии". Но в итоге штат накрыл полномасштабный энергетический кризис. Местный регулирующий орган по нефти и газу 12 февраля издал экстренный приказ, установивший приоритет поставок для газовых электростанций в Техасе — чтобы удовлетворить потребности населения в электроэнергии при устойчивых отрицательных температурах. Но это не помогло: электричества лишились более четырех миллионов человек.

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СЛАНЦЕВЫЙ КРИЗИС

Коронакризис сильно ударил по нефтегазовой отрасли США. В 2020-м обанкротились почти 150 сланцевых производителей. Число газовых и буровых установок неуклонно сокращалось, компании приостанавливали работу. Большинство игроков оказались не в состоянии пережить пандемию. Рухнул спрос на энергоносители, обвалились нефтяные котировки.

прежде всего пострадали те, у кого были сложности еще до COVID-19: они влезли в долги в условиях острой нехватки инвестиций. Уолл-стрит с 2018-го охладела к сланцевикам, рассудив, что прибыли там практически никакой, большинство проектов глубоко убыточны.

А в минувшем году, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), инвестиции упали более чем вдвое — до 45 миллиардов долларов.
В управлении по энергетической информации (EIA) Минэнерго США считают, что добыча сланцевой нефти в марте снизится до 7,5 миллиона баррелей в сутки. Отрицательная динамика наблюдается в шести из семи нефтеносных районах — формациях Андарко, Баккен, Найобрара, Игл-Форд, Берман, Хейнсвилл, Аппалачи.

Согласно январским оценкам Fitch, сланцевая отрасль еще два-три года не сможет вернуться к докризисным показателям — производители озабочены оптимизацией затрат и возвратом инвестиций, а не наращиванием добычи.

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ЕВРОПА СКУПАЕТ ГАЗ

С нехваткой газа столкнулась и Европа, где из-за холодной зимы пустеют подземные хранилища. Морозы вынудили Францию экстренно скупать российское топливо. Согласно данным "Газпрома", экспорт в эту страну с начала года увеличился почти в полтора раза. Так же поступили и другие европейские страны. Германия в первую декаду февраля приобрела российского газа почти на 50 процентов больше, чем в тот же период 2020-го.

С 1 января экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье вырос на 36,5%, до 27,5 миллиарда кубометров. Закупки рекордно увеличили Италия (плюс 221,5%), Турция (20,8%), Нидерланды (21,2%) и Польша (89,9%).

Между тем американцы продолжают давить на ЕС по "Северному потоку 2". Как пишет The Wall Street Journal, представители Берлина и Вашингтона приступили к переговорам по газопроводу. По информации осведомленных источников, Вашингтон готов снять значительную часть косвенных санкций против европейских компаний, участвующих в проекте, если Германия выполнит ряд условий. Одно из главных — создание механизма, позволяющего прекратить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзита через Украину.

В бундестаге уже назвали эту идею неприемлемой: если Украина не будет платить по счетам, европейцы могут лишиться российского газа. И немцы совсем не хотят, чтобы их энергобезопасность зависела от платежеспособности Киева.