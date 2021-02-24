МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Государственный долг России за 2020 год увеличился на 5,4 триллиона рублей и составил 18,986 триллиона рублей, или 17,8% ВВП, следует из аналитической записки Счетной палаты. Долговая нагрузка на региональные бюджеты возобновила свой рост

Согласно закону о федеральном бюджете, госдолг РФ в 2020 году должен был вырасти до 19,1% ВВП. В 2021 году предполагается рост до 20,4% ВВП, в 2022 году — до 20,8% ВВП, в 2023 году — до 21,4% ВВП.

"Государственный долг Российской Федерации за 2020 год увеличился на 5 418,2 млрд. рублей, или на 39,9%, и составил 18 985,6 млрд. рублей, или 17,8% ВВП (за 2019 год на 976,0 млрд. рублей, или на 7,8%, и составил 13 567,4 млрд. рублей, или 12,3% ВВП)", — говорится в документе Счетной палаты.

При этом внутренний долг увеличился на 4,6 триллиона рублей, или на 45,4%, и составил 14,791 триллиона рублей. Внешний долг в иностранной валюте вырос на 1,9 миллиарда долларов, или на 3,5% — до 56,8 миллиарда долларов (4,195 триллиона рублей).

В общем объеме внешнего госдолга по состоянию на 1 января 2021 года большая часть приходится на долг по государственным ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, — 38,260 миллиарда долларов, или 67,4%. Далее идет долг по госгарантиям РФ в иностранной валюте – 17,68 миллиарда долларов (31,1%), по займам международных финансовых организаций – 473,8 миллиона долларов (0,8%), по кредитам правительств иностранных государств – 349,5 миллиона долларов (0,6%). Прочая задолженность составляет 22,6 миллиона долларов (0,04%).

Расходы бюджета РФ на обслуживание госдолга за 2020 год выросли на 7,3% и составили 784,2 миллиарда рублей. В частности, расходы на обслуживание внутреннего долга увеличились на 3,1%, а внешнего — на 27%.

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