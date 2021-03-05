БРЮССЕЛЬ, 5 мар — ПРАЙМ, Мария Князева. Евросоюз и США договорились приостановить действие всех пошлин, связанных со спорами в ВТО по Airbus и Boeing, на первоначальный период в 4 месяца, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Она провела в пятницу телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Еврокомиссия понизила прогноз экономического роста еврозоны

"Президент Байден и я договорились приостановить действие всех наших пошлин, введенных в контексте споров Airbus и Boeing, как в отношении самолетов, так и не авиационных товаров, на первоначальный период в 4 месяца", — отмечается в заявлении.

Стороны решили работать над разрешением этих споров.

В Еврокомиссии заявили, что новые договоренности Евросоюза и США по спорам вокруг Airbus и Boeing, которые велись в ВТО, являются очень хорошим сигналом для развития экономического сотрудничества сторон.

Глава ЕК провела в пятницу телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Стороны договорились на четыре месяца приостановить действие всех пошлин, введённых из-за споров по Airbus и Boeing. ЕК и Штаты также будут работать над их урегулированием. Евро ускорил рост к доллару на статистике из ЕС

"Это очень позитивный сигнал для нашего экономического сотрудничества на ближайшие годы", — заявила глава ЕК.

В прошлом году ВТО разрешила США наложить пошлины на ввоз разлитых товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год в рамках разбирательства о субсидировании Евросоюзом Airbus.

Затем ВТО разрешила и ЕС ввести пошлины на товары объемом в 4 миллиарда долларов в год в ответ на поддержку, выделенную США Boeing, и ЕС осенью зеркально ответил Штатам на их пошлины по Airbus.

Евросоюз неоднократно заявлял о необходимости договориться по этим спорам и выражал готовность снять свои новые тарифы.

Руководители институтов власти ЕС ранее выражали надежду, что приход на пост президента США Байдена вместо Дональда Трампа позволит "перезагрузить" отношения страны и союза, в которых при Трампе появились разногласия по ряду вопросов, в том числе в сфере торговли и международных отношений.

Ранее в марте исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис завил, что Евросоюз надеется оставить позади торговые споры с Соединенными Штатами и сфокусироваться над формированием "совместного лидерства" на глобальном уровне.

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