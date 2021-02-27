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https://1prime.ru/energy/20210227/833127702.html
Еврокомиссия назвала "Северный поток - 2" политическим проектом
Энергетика
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Проект газопровода "Северный поток 2" имеет политическую составляющую, он не способствует энергобезопасности Европы, однако Еврокомиссия не может запретить частным компаниям... ПРАЙМ, 27.02.2021
северный поток - 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 26 фев — ПРАЙМ. Проект газопровода "Северный поток 2" имеет политическую составляющую, он не способствует энергобезопасности Европы, однако Еврокомиссия не может запретить частным компаниям инвестировать в него, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Еврокомиссия, вице-президентом которой я являюсь, многократно и ясно указала на то, что "Северный поток 2" не способствует ни диверсификации энергообеспечения Европы, ни энергонезависимости ЕС. Но ЕК не может удерживать частные компании от того, чтобы инвестировать в индустриальный проект", — сказал Боррель в интервью еженедельнику Spiegel.
Он добавил, что не согласен с позицией правительства ФРГ, которое рассматривает "Северный поток 2" как чисто экономический проект, указав, что "среди проектов такого масштаба нет чисто экономических, они всегда имеют геополитическую составляющую".
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