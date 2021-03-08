МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Ослабление американской валюты должно произойти уже в ближайшее время. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на мнение экономиста Владимира Васильева. Эксперт рассказал, когда рубль отыграет потери

По его словам, падение доллара станет частью плана новой американской администрации, которая, как он считает, исходит из того, что экономике страны выгоден слабый доллар.

Если риторика нового руководства США совпадёт с реальной политикой, то, по мнению Васильева, доллар ожидает серьёзная девальвация и, как следствие, падение стоимости относительно других мировых валюты.

Помимо этого, экономист отметил, что укрепить на фоне американской валюты сможет и рубль. Этому будет благоволить рост цен на нефть. Исходя из этого, эксперт спрогнозировал стоимость доллара на уровне 65-67 рублей.