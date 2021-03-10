МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. В Минцифры планируют активизировать процесс сбора биометрических данных россиян. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Вузы смогут проводить экзамены дистанционно с использованием биометрии

В самом ведомстве говорят о том, что за два года число записей в Единой биометрической системе (ЕБС) будет увеличено до 70 миллионов. При этом сейчас в ней имеется всего 164 тысячи записей.

По информации издания, в Минцифры прошло совещание, на котором прозвучала идея поспособствовать заполнению базы ЕБС "административными мерами". В частности, для россиян предложили закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг при отсутствии биометрии. При этом в случае передачи таких данных граждане смогут, например, проводить оплату "по лицу", получать услуги нотариуса или дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах.

На данный момент биометрические данные могут собирать только кредитные организации. Для расширения базы этой функцией предложили наделить отделения МФЦ, также должно появиться специальное мобильное приложение.

Опрошенные газетой эксперты с сомнением отнеслись к этой инициативе. В частности, они указали на угрозу утечки биометрических данных и их использование в противозаконных целях.