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Биометрия скоро станет необходимой для получения некоторых госуслуг
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В Минцифры планируют активизировать процесс сбора биометрических данных россиян. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. В самом ведомстве говорят о том, что... ПРАЙМ, 10.03.2021
биометрия, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. В Минцифры планируют активизировать процесс сбора биометрических данных россиян. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
В самом ведомстве говорят о том, что за два года число записей в Единой биометрической системе (ЕБС) будет увеличено до 70 миллионов. При этом сейчас в ней имеется всего 164 тысячи записей.
По информации издания, в Минцифры прошло совещание, на котором прозвучала идея поспособствовать заполнению базы ЕБС "административными мерами". В частности, для россиян предложили закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг при отсутствии биометрии. При этом в случае передачи таких данных граждане смогут, например, проводить оплату "по лицу", получать услуги нотариуса или дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах.
На данный момент биометрические данные могут собирать только кредитные организации. Для расширения базы этой функцией предложили наделить отделения МФЦ, также должно появиться специальное мобильное приложение.
Опрошенные газетой эксперты с сомнением отнеслись к этой инициативе. В частности, они указали на угрозу утечки биометрических данных и их использование в противозаконных целях.