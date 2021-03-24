МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Россияне в 2020 году на волне ипотечного бума массово брали кредиты для переезда в другие регионы. Причем особой популярностью пользовались 14 из них, включая Москву и Подмосковье. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на данные Центробанка и Росреестра.

Согласно информации издания, кроме столичного региона, россияне в большинстве своем выбирали для переезда с привлечением ипотечных средств Крым, Севастополь, Адыгею, Краснодарский край, Ленинградскую, Новосибирскую, Свердловскую, Калининградскую, Самарскую, Рязанскую и Архангельскую области.

Всего на российском рынке новостроек в 2020-м было оформлено около 615,5 тысячи договоров долевого участия, из них больше 366 тысяч — в одном из 14 регионов вышеуказанных регионов. Отмечается, что почти 107,6 тысячи из них заключили приезжие.

В абсолютном выражении по числу приезжих покупателей первое место заняла Московская область: минимум 43% всех приобретенных в Подмосковье новых квартир взяли жители других регионов. Далее следует Москва с 30% приезжих новоселов. По доле неместных на рынке первичного жилья лидером оказалась Адыгея (там они скупили более половины новых квартир).