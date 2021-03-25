МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Разговоры о возможных санкциях сами по себе являются источником для раскачивания и колебания рынков, пока не стоит говорить о рисках их фундаментального влияния на экономику РФ, считает министр экономического развития Максим Решетников. Минэкономики дало прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года

Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей".

Байден также отметил, что Путин "ответит" за предполагаемое вмешательство в американские выборы. В ответ же на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.

"Безусловно, мы прорабатывали разные сценарии, они у нас присутствуют, но в общем, наверное, комментировать эту тему надо, когда какие-то факты случаются", — сказал Решетников на брифинге четверг, отвечая на вопрос о том, прорабатывает ли правительство сценарии на случай введения санкций в отношении РФ. Решетников высказался за продление соглашения по ценам на сахар и масло

"Эта тема, разговоры о которой сами по себе являются источником для раскачивания и колебания рынка, и на этом идет соответствующая игра. Пока говорить о том, что как-то это фундаментально повлияет на нас — мы таких рисков не видим", — добавил он.

Агентство Блумберг ранее сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов.

Решетников, комментируя возможные санкции в отношении госдолга РФ, говорил, что они в первую очередь накажут западных инвесторов, и будут некритичны для России.