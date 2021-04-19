МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Платить за жилье и коммунальные услуги собственник обязан с момента возникновения права собственности на помещение, а арендатор — с момента заключения договора. Даже если собственник не проживает в квартире и прописан по другому адресу, обязанность по оплате счетов за ЖКУ сохраняется, но платежи можно уменьшить. Об этом рассказала агентству "Прайм" руководитель расчетно-абонентского отдела ГК "Юнисервис" Виктория Зыкина.

Если в квартире установлены индивидуальные приборы учета потребления воды, газа, электроэнергии и отопления, оплата производится по показаниям счетчиков. Собственник обязан ежемесячно передавать показания в управляющую организацию. Исключением является наличие автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и водоснабжения (АСКУЭ и АСКУВ). Эксперт рассказал, как сэкономить треть при оплате услуг ЖКХ

"Если потребления воды и электричества не происходит, то и платежи будут нулевыми или совсем небольшими", — указывает эксперт.

При этом собственник жилья в многоквартирном доме обязан нести расходы на отопление, содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание жилого помещения.

"Что касается платы за вывоз мусора и за уборку придомовой территории, то нужно договариваться с управляющей организацией. При этом также нужно доказать документально проживание на другой территории", — отметила Зыкина. Утилизационный сбор на спецтехнику предлагают повысить вдвое

Полностью отказаться от оплат по ЖКУ не получится, но "удастся серьезно снизить размер ежемесячных платежей".

"При сдаче жилья в аренду обязанность по уплате квартплаты, потреблению ресурсов и других платежей полностью переходит на арендаторов, что должно быть закреплено в договоре аренды жилья. Также стоит помнить, что задержка оплат по ЖКУ грозит начислением пеней и штрафами, а также отключением потребителя от поставки ресурсов", — заключила эксперт.