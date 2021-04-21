МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. На сегодняшний день в России почти все подержанные автомобили продаются через перекупщиков, то есть по более дорогой цене. Для того, чтобы попасть на владельца и избежать переплаты, нужно будет заниматься поиском машины по объявлениям на онлайн-сервисах от владельца. Автоэксперты "За рулем" советуют в процессе поиска соблюдать несколько важных принципов: В России подскочили цены на подержанные машины

Во-первых, искать машину по объявлениям на онлайн-сервисах от владельца. Распознать такое объявление будет несложно — в большинстве случаев продавец прямо об этом говорит, указывая, что это "машина от владельца", ведь это несомненный плюс. В описании часто встречается много подробной информации о том, когда и какой ремонт был произведен. Что-то вроде "в феврале заменил передние стойки", "10 000 километров назад — замена шаровой" и так далее. Перекупщик таких подробностей не знает, да ему это и не интересно. Обращайте внимание и на то, где и как сделаны фотографии машины. Если возле мойки, автосервиса или в какой-то промзоне, то, скорее всего, это перекуп. У реальных владельцев получаются не такие привлекательные фотографии: он снимает где-то во дворе, на тесной парковке. При этом машина не идеально чистая. Обычные люди, как правило, не заморачиваются предпродажной подготовкой. Если все же сомневаетесь, задайте прямой вопрос продавцу по телефону: "Как долго вы владеете машиной и отражено ли это в документах?". Врать нет смысла — при встрече и проверке документов правда обязательно вскроется.