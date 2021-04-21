Автоэксперты объяснили россиянам, как найти хорошее авто с пробегом
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. На сегодняшний день в России почти все подержанные автомобили продаются через перекупщиков, то есть по более дорогой цене. Для того, чтобы попасть на владельца и избежать переплаты, нужно будет заниматься поиском машины по объявлениям на онлайн-сервисах от владельца. Автоэксперты "За рулем" советуют в процессе поиска соблюдать несколько важных принципов:
- Во-первых, искать машину по объявлениям на онлайн-сервисах от владельца. Распознать такое объявление будет несложно — в большинстве случаев продавец прямо об этом говорит, указывая, что это "машина от владельца", ведь это несомненный плюс. В описании часто встречается много подробной информации о том, когда и какой ремонт был произведен. Что-то вроде "в феврале заменил передние стойки", "10 000 километров назад — замена шаровой" и так далее. Перекупщик таких подробностей не знает, да ему это и не интересно. Обращайте внимание и на то, где и как сделаны фотографии машины. Если возле мойки, автосервиса или в какой-то промзоне, то, скорее всего, это перекуп. У реальных владельцев получаются не такие привлекательные фотографии: он снимает где-то во дворе, на тесной парковке. При этом машина не идеально чистая. Обычные люди, как правило, не заморачиваются предпродажной подготовкой. Если все же сомневаетесь, задайте прямой вопрос продавцу по телефону: "Как долго вы владеете машиной и отражено ли это в документах?". Врать нет смысла — при встрече и проверке документов правда обязательно вскроется.
- Во-вторых, помните, что чем больше предложений, тем больше шансов найти ухоженный экземпляр по хорошей цене от владельца. Именно поэтому многие и стремятся в Москву (или крупный город в своем регионе) за покупкой. Автоэксперты предупреждают, чтобы вы не рассчитывали на совершение сделки сразу же в день приезда. Если ваш бюджет не предполагает дополнительные траты на временное проживание в большом городе хотя бы в течение недели, лучше даже не затевать поездку. Проживание в гостинице оправдано, только если вы ищете относительно дорогую машину. А если присматриваете вариант в пределах 700 000 рублей, то в итоге с учетом дополнительных расходов можете запросто потратить столько же, сколько при покупке такой же машины в своем регионе. Идеальный вариант — остановиться на несколько дней у родственников или знакомых.
- В-третьих, не радуйтесь предложениям, в которых указана цена, которая сильно ниже рыночной. Выясните причину такой низкой цены. Способов обмана может быть масса. Если объявление висит давно, наверняка машина проблемная, иначе ее давно бы уже купили. Часто у таких автомобилей не все ладно с документами или на них наложен запрет на регистрационные действия. Причины могут быть разные. Некоторые — нерешаемые. Так что велик риск остаться в итоге и без денег, и без машины. Основная рекомендация, которую в данном случае дают автоэксперты — это проверить автоисторию (это можно сделать на сайтах ГИБДД, Автокод, Автотека, Реестр залогов — это госресурс). Чтобы проверить, не "кредитная" ли машина, нужно знать VIN.
- В-четвертых, если у вас недостаточно опыта, обязательно возьмите на осмотр машины специалиста. Он поможет оценить техническое состояние. Если среди знакомых такого нет, можно воспользоваться услугой по подбору машины. Естественно, такая услуга не бесплатна. Выездная диагностика с экспертом в Москве обойдется в 2000-2500 рублей. Эксперт на день (в течение которого можно посмотреть несколько автомобилей) — от 6000 рублей. Но если все же полагаетесь на собственные силы, то, как минимум, нужно запастись толщиномером, чтобы оценить состояние лакокрасочного покрытия. Такой прибор можно приобрести, например, на известном сайте AliExpress за 1500-2000 рублей. Он поможет выявить детали кузова, которые подвергались ремонту. Перед встречей поищите в интернете станцию техобслуживания поблизости или бокс для самостоятельного ремонта, который сдается на время, — там можно сделать диагностику двигателя, поднять машину на подъемнике и оценить состояние ходовой.
- В-пятых, нужно постараться опередить перекупа. Дело в том, что обычно при поиске объявления о продаже человек выставляет требуемые фильтры и включает уведомление. Объявление может появиться утром, когда вы на работе. В итоге прочитать его, позвонить продавцу, а тем более встретиться вам удастся только ближе к вечеру. Хорошая машина столько ждать не будет — ее заберет перекуп. На такие объявления нужно реагировать сразу. Отпроситесь с работы, возьмите недельный отпуск на время поиска. В конечном итоге это окупится выгодным приобретением. Автоэксперты отметили, что зачастую перекупы пользуются следующими уловками: например, продавец размещает объявление на какой-нибудь онлайн-площадке, будь то Авито, Авто.ру или любой другой сервис. В открытом доступе объявление появляется не сразу: от нескольких минут до часа уходит на премодерацию — проверку объявления на соответствие требованиям сервиса. Перекупщики почти всегда пользуются сервисами, которые позволяют мониторить доски объявлений и находить только что созданные объявления (с одним или несколькими просмотрами), еще не попавшими в открытый доступ. Называть такие сервисы не будем — их легко найти в интернете. Имейте в виду, что не все имеют бесплатный доступ. Но траты все равно невеликие — по сравнению со стоимостью автомобиля. А главное, такой сервис позволит первым связаться с продавцом и наверняка опередить перекупщика.
https://1prime.ru/News/20210421/833513295.html