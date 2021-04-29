МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина, комментируя проект резолюции Европарламента о возможном отключении России от SWIFT, предложила убедить иностранных покупателей российской нефти открывать счета в банках РФ. В Госдуме назвали страшное последствие отключения России от SWIFT

Ранее Европарламент внес пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции, европейские чиновники также предлагают отказаться от российских поставок нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине".

"Нужно активизировать переговоры с крупными покупателями российских нефти и газа с целью убедить их уже сейчас открывать счета в российских банках, ускорить внедрение российской системы платежей СПСФ в странах СНГ, готовиться использовать возможности такого инструмента, как Единая платежная зона Европы – SEPA", — сказала Панина РИА Новости.

Она подчеркнула, что это – "вполне решаемая проблема, если полностью подготовить резервную платёжную инфраструктуру, а не ждать, когда отключение SWIFT упадет, как снег на голову".

По словам Паниной, любые резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и автоматически не ведут к немедленным действиям. "Вместе с тем, регулярные угрозы отключить РФ от платежной системы SWIFT следует воспринимать со всей серьезностью, необходимо уже сейчас готовить ответные шаги", — отметила депутат.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. Германия допускает рост потребности в российском газе

Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.

В то же время, в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.