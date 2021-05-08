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Крупнейший оператор нефтепровода в США подвергся кибератаке
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Крупнейшая нефтепроводная компания США Colonial Pipeline объявила, что подверглась кибератаке. "Компания Colonial Pipiline 7 мая узнала, что стала жертвой кибератаки. В ответ на... ПРАЙМ, 08.05.2021
сша, нефть, энергетика, нефть, новости
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Крупнейшая нефтепроводная компания США Colonial Pipeline объявила, что подверглась кибератаке.
"Компания Colonial Pipiline 7 мая узнала, что стала жертвой кибератаки. В ответ на это мы превентивно отключили некоторые системы, чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые наши информационные системы", — сказано в заявлении компании.
В компании сообщили, что власти уже уведомлены об инциденте, специалисты по кибербезопасности компании приступили к расследованию.