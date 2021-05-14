МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Росавиация уведомила крупнейших национальных авиаперевозчиков о новом решении, запрещающем регистрацию самолетов в реестрах за границей. Готовящийся нормативно-правовой акт вступит в силу с 2023 года. "Аэрофлот" в пятницу отменяет рейсы из Москвы в Тель-Авив и обратно

Письмо об этом было направлено ведомством 11 мая, в нем авиакомпаниям было предложено направить свое мнение относительно потенциальных экономических и финансовых последствий данного решения до 12 мая, сообщило издание "Коммерсант".

Заместитель главы Росавиации Алексей Новгородов в письме, адресованном авиаперевозчикам, сообщил, что под действие новых ограничений подпадут самолеты, ввезенные в страну после 31 декабря 2022 года. Если до 12 мая отечественные перевозчики не направят ведомству свои оценки данного акта, то "вопрос запрета будет считаться согласованным".

Поспешность в этом вопросе "выглядит несвоевременной, поскольку в первую очередь регистрация в российском реестре должна стать такой же конкурентоспособной, как в иностранных, чего о ней пока сказать нельзя", — разъяснил президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун.

Это требует продолжительной подготовительной работы, и начинать стоит с обучения специалистов, определения языка, на котором будет вестись документация, проработки законодательной базы: например, гарантий возврата судна лизингодателю в случае банкротства авиакомпаний", — подытожил Тасун.

Минтранс отметил, что перевод самолетов из реестров других стран "предполагается осуществить путем создания привлекательных и конкурентоспособных условий нахождения в российском реестре». Кроме этого, "Росавиация совместно с авиакомпаниями детально анализируют возможность перевода в обозначенные сроки".

В настоящий момент большинство авиалайнеров зарегистрированы в иностранных государствах. Значительная часть самолетов получена в лизинг за рубежом. Сам владелец воздушного судна вправе определить страну его регистрации. Существует вероятность, что российским компаниям будет отказано в возможности регистрироватьв России самолеты, полученные в лизинг за границей. Если это произойдет, то российским компаниям потребуется либо отказаться от лизинга в других странах, либо сократить действие договоров аренды иностранных самолетов. "Аэрофлот" прокомментировал продажу лоукостера "Победа"

Напомним, что ранее 7 региональных авиаперевозчиков России поставили в известность премьер-министра РФ Михаила Мишустина о возможном сокращении числа рейсов и закрытии малых воздушных гаваней в стране. Среди возможных причин подобной ситуации были названы: