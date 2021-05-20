МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Государства-члены ЕС достигли соглашения о допуске на территорию туристов из третьих стран, которые прошли все этапы вакцинации сертифицированными в ЕС вакцинами ("Спутника V" в этом списке нет). Однако для россиян важнее, что ЕС может снизить порог для включения третьих стран в "зеленый список". Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Россияне разочаровались в популярном зарубежном курорте

ТЕМ, КТО ВАКЦИНИРОВАЛСЯ, МОЖНО БУДЕТ ПОПАСТЬ В ЕВРОПУ И С ЦЕЛЬЮ ТУРИЗМА

19 мая государства-члены Евросоюза на встрече представителей договорились разрешить въезд на территорию ЕС туристам, полностью вакцинированным от коронавируса. Согласно данным европейских СМИ, рекомендации могут быть окончательно утверждены министрами ЕС в пятницу, 21 мая.

В соответствии с новыми правилами путешественникам, которые смогут доказать, что они получили необходимое количество доз вакцины, одобренной ЕС, будет разрешен въезд в ЕС в том числе и с целью туризма (при этом детям до 12 лет, следующим с вакцинированными родителями, также обеспечен свободный въезд).

Сама форма такого доказательства, правда, пока что не очень понятна. На сайте Еврокомиссии поясняется, что она может утверждаться самими государствами-членами Евросоюза, пока единый европейский цифровой пропуск еще не готов. Вероятно, более точная информация появится после официального анонсирования новых правил. Турэксперт рассказал, куда россиянам можно улететь в мае

РОССИЯ МОЖЕТ ПОПАСТЬ В "ЗЕЛЕНЫЙ СПИСОК" ЕВРОСОЮЗА

На сайте Еврокомиссии сообщается, что новые требования будут также рассматривать путешественников из "зеленого списка" стран с уровнем заболеваемости ниже 100 случаев на 100 000 человек (действующие ныне правила позволяют включить в "зеленый список" только те страны, где за две недели зафиксировано 25 случаев COVID-19 на 100 тысяч человек). Такой список будет пересматриваться каждые две недели. Предполагается, что не прошедшие вакцинацию туристы из этих стран смогут показать отрицательный результат теста или подтверждение перенесенной ранее болезни.

Это понижение порога допуска означает, что туристы из Великобритании, США, Израиля, Канады и многих других будут допущены в ЕС в том числе и с целью туризма, как только правила вступят в силу: список может расшириться до 75 стран мира.

АТОР отмечает, что для российских туристов эта информация гораздо более важная, чем новость о допуске вакцинированных туристов (во-первых, "Спутника V" в списке нет, а во-вторых, уровень вакцинации в России пока невысок). Если ориентироваться на данные по последним неделям апреля, Россия также сможет войти в "зеленый список" стран, гражданам которых разрешены поездки в ЕС не только по причинам "существенного характера" (то есть и для туризма). Российские туристы назвали категории самых неприятных попутчиков

Так, за последние 2 недели апреля в России были зарегистрированы 89 случаев заражения на 100 тысяч населения. Если новые правила с порогом 100 новых случаев на 100 заболевших будут утверждены на уровне ЕС, а государства-члены примут эти рекомендации к исполнению и откроют границы, то въезд в страны ЕС для российских туристов летом может стать возможным.

Россиянам, которые не были вакцинированы, в этом случае придется предъявлять при въезде в страны ЕС отрицательные результаты ПЦР-теста или справку о перенесенном заболевании и, возможно, в соответствии с правилами отдельных стран проходить тесты по прибытии.