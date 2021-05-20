Российским автомобилистам напомнили о транспортном налоге в 2021 году
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Транспортный налог — обязательный платеж для владельцев автомобилей. Каждый год его начисляет Федеральная налоговая служба (ФНС) и направляет собственнику квитанцию по почте либо через интернет-ресурсы. Данный налог рассчитывается на основе складывания коэффициентов. Теперь автомобилисты не могут выбирать регион с самыми низкими данными — автомобиль можно ставить на учет только там, где зарегистрирован владелец. Об этом сообщает сайт Autonews.ru.
Отмечается, что самые низкие ставки сегодня отмечаются в Ингушетии — за лошадиную силу 5-40 рублей. Транспортный налог с повышенным коэффициентом платят владельцы автомобилей из списка роскошных ТС. К таким относят автомобили, стоимость которых превышает 3 000 000 рублей.
В некоторых регионах предоставляются льготы гражданам при уплате налога. К примеру, они распространяются на владельцев электрокаров и авто на газу. Налог на транспорт также не платят за автомобили полиции, скорой помощи, МЧС и других служб.
Освобождаются от транспортного налога собственники автомобилей мощностью до 70 л.с., а также ветераны труда, инвалиды 1-й и 2-й групп, а также некоторые другие категории граждан.
Если не оплатить налог вовремя, налоговая служба начнет начислять пени за каждый просроченный день. В течение трёх месяцев собственник машины получит требование об уплате налога за восемь дней, а противном случае, Федеральная налоговая служба может обратиться в суд для взыскания денег. В результате, они могут быть списаны со счета собственника, судебные приставы могут описать имущество должника, а также владелец может лишиться права выезда за рубеж.
https://1prime.ru/News/20210520/833708943.html