МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Транспортный налог — обязательный платеж для владельцев автомобилей. Каждый год его начисляет Федеральная налоговая служба (ФНС) и направляет собственнику квитанцию по почте либо через интернет-ресурсы. Данный налог рассчитывается на основе складывания коэффициентов. Теперь автомобилисты не могут выбирать регион с самыми низкими данными — автомобиль можно ставить на учет только там, где зарегистрирован владелец. Об этом сообщает сайт Autonews.ru. Что делать продавцу, если покупатель не поставил машину на учет

Отмечается, что самые низкие ставки сегодня отмечаются в Ингушетии — за лошадиную силу 5-40 рублей. Транспортный налог с повышенным коэффициентом платят владельцы автомобилей из списка роскошных ТС. К таким относят автомобили, стоимость которых превышает 3 000 000 рублей.

В некоторых регионах предоставляются льготы гражданам при уплате налога. К примеру, они распространяются на владельцев электрокаров и авто на газу. Налог на транспорт также не платят за автомобили полиции, скорой помощи, МЧС и других служб.

Освобождаются от транспортного налога собственники автомобилей мощностью до 70 л.с., а также ветераны труда, инвалиды 1-й и 2-й групп, а также некоторые другие категории граждан. Автоэксперты объяснили россиянам, как найти хорошее авто с пробегом

Если не оплатить налог вовремя, налоговая служба начнет начислять пени за каждый просроченный день. В течение трёх месяцев собственник машины получит требование об уплате налога за восемь дней, а противном случае, Федеральная налоговая служба может обратиться в суд для взыскания денег. В результате, они могут быть списаны со счета собственника, судебные приставы могут описать имущество должника, а также владелец может лишиться права выезда за рубеж.